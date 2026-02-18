Rosjanie wystąpią na igrzyskach pod własną flagą. Ostra krytyka polskiego komitetu

— Od samego początku, kiedy ta wojna wybuchła, Międzynarodowy Komitet Paralimpijski nie potrafi stanąć na wysokości zadania i poszukać rozwiązań, które doprowadziłyby do zawieszenia Rosji, ale też innych państw, które dokonują napaści — dodaje Łukasz Szeliga.

Jak to możliwe, że Rosjanie wystąpią pod własną flagą? Kulisy decyzji

Szef Polskiego Komitetu Paralimpijskiego opowiedział, jak doszło do wydania tej decyzji. Początkowo Rosja została dopuszczona do startu w igrzyskach pod neutralną flagą. Później pojawiła się okoliczność, która spowodowała powtórzenie głosowania. Jak mówi Łukasz Szeliga, zagłosowały tak kraje wsparte przez Rosję. Rosjanie mieli przekonać do poparcia ich startu m.in. komitety z krajów Afryki i Ameryki Południowej.

— Mówiło się o tym, że były pokrywane koszty przelotów przedstawicieli mniej zamożnych komitetów, które bardzo często nie pojawiają się na tego typu zjazdach. Tu przybyli licznie i zagłosowali bardzo konsekwentnie za rozwiązaniem, które nie mieści mi się w głowie — mówi „Przeglądowi Sportowemu” Łukasz Szeliga.

Prezydent Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego Walery Suszkiewicz wielokrotnie apelował w tej sprawie do przedstawicieli komitetów z całego świata. Mimo poparcia Polski, Europy oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych nie przyniosło to skutku.

Jak powiedział portalowi Łukasz Szeliga, Międzynarodowy Komitet Paralimpijski sam sprowokował potrójną drogę głosowania, zamiast ograniczyć możliwość wyboru. Jedno z pytań w głosowaniu brzmiało: „czy dopuszczasz/wykluczasz Rosję?”, a dodatkowym pytaniem było, czy członkowie międzynarodowego organu dopuszczają start pod flagą krajową.