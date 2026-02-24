Ilia Malinin. Jak geniusz na łyżwach skradł show podczas igrzysk

Ilia Malinin
Czasem nie musisz wygrać, by ludzie cię zapamiętali. Malinin jest na to najlepszym dowodem.
21-letni Amerykanin był murowanym kandydatem do złota w konkurencji solistów, do Włoch przyjechał jako mistrz świata, nie przegrał żadnych zawodów od listopada 2023 r. Na olimpijskich trybunach podziwiali go m.in. raper Snoop Dogg i mistrz tenisa Novak Djoković. Status faworyta potwierdził w programie krótkim, ale w decydującym momencie nie wytrzymał presji.
W programie dowolnym popełniał błąd za błędem, zaliczył dwa upadki, zrezygnował z najtrudniejszych elementów, a zamiast poczwórnego skoku wykonał pojedynczy. Sytuacji nie mogło uratować nawet salto w tył, kiedyś zakazane, dziś wzbudzające zachwyt publiczności i robiące furorę w sieci.
Malinin nie tylko nie zdobył złota – w ogóle nie stanął na podium i został sklasyfikowany dopiero na ósmym miejscu. „Bóg quadów” (nazywany jest tak, bo jako pierwszy wykonał poczwórnego axla podczas zawodów) nie szukał jednak winnych, przyznał, że pokonał go stres.
– Zawaliłem. Nie czułem nic poza nerwami. Lód nie był najlepszy, ale to nie może być wymówka, bo wszyscy mieliśmy takie same warunki. A stres był po prostu przytłaczający. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo mnie to dotknie. To nie są zawody jak każde inne. To igrzyska olimpijskie – opowiadał Malinin.
Kilka dni wcześniej pomógł reprezentacji USA zdobyć tytuł w drużynie, ale chciał tak bardzo też złota w rywalizacji indywidualnej, że przegrał sam ze sobą. Nie ukrywał, że gdy stanął na środku i czekał na muzykę przed swoją prezentacją, do głowy zaczęły napływać mu negatywne myśli. „Na największej scenie świata ci, którzy wydają się najsilniejsi, w głębi duszy mogą wciąż toczyć niewidzialne bitwy” – napisał na Instagramie.
„Przekleństwem współczesnych sportowców jest pragnienie zwycięstwa. To była bezlitosna lekcja dla Malinina. W sporcie doskonałość nie ma górnej granicy. Ale jej podłoga jest twarda jak lód. Jedyne, co jest nieuniknione, to zderzenie z nią” – komentował dziennik „New York Times”.
Kiedy tydzień później, podczas pokazów mistrzów – już bez presji walki o medale, w bluzie z kapturem i w dżinsach – zaprezentował program do utworu „Fear” rapera NF, zebrał owację na stojąco. To był spektakl, który zostanie zapamiętany na długo. Z ważnym przesłaniem dotyczącym radzenia sobie ze stresem, własnymi lękami, krytyką i internetowym hejtem.
Paradoksalnie, gdyby spełnił pokładane w nim nadzieje i sięgnął po tytuł w rywalizacji solistów, jego występ nie odbiłby się pewnie aż takim echem. Ale Malinin pokazał, że jest tylko człowiekiem, nie maszyną do wygrywania. Teraz może być dla wszystkich inspiracją. Jak się podnosić po niepowodzeniach, to właśnie w taki sposób.
