Ilia Malinin. Jak geniusz na łyżwach skradł show podczas igrzysk

– Zawaliłem. Nie czułem nic poza nerwami. Lód nie był najlepszy, ale to nie może być wymówka, bo wszyscy mieliśmy takie same warunki. A stres był po prostu przytłaczający. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo mnie to dotknie. To nie są zawody jak każde inne. To igrzyska olimpijskie – opowiadał Malinin.

Kilka dni wcześniej pomógł reprezentacji USA zdobyć tytuł w drużynie, ale chciał tak bardzo też złota w rywalizacji indywidualnej, że przegrał sam ze sobą. Nie ukrywał, że gdy stanął na środku i czekał na muzykę przed swoją prezentacją, do głowy zaczęły napływać mu negatywne myśli. „Na największej scenie świata ci, którzy wydają się najsilniejsi, w głębi duszy mogą wciąż toczyć niewidzialne bitwy” – napisał na Instagramie.

„To była bezlitosna lekcja”. „New York Times” po występie Malinina

„Przekleństwem współczesnych sportowców jest pragnienie zwycięstwa. To była bezlitosna lekcja dla Malinina. W sporcie doskonałość nie ma górnej granicy. Ale jej podłoga jest twarda jak lód. Jedyne, co jest nieuniknione, to zderzenie z nią” – komentował dziennik „New York Times”.

Kiedy tydzień później, podczas pokazów mistrzów – już bez presji walki o medale, w bluzie z kapturem i w dżinsach – zaprezentował program do utworu „Fear” rapera NF, zebrał owację na stojąco. To był spektakl, który zostanie zapamiętany na długo. Z ważnym przesłaniem dotyczącym radzenia sobie ze stresem, własnymi lękami, krytyką i internetowym hejtem.

Paradoksalnie, gdyby spełnił pokładane w nim nadzieje i sięgnął po tytuł w rywalizacji solistów, jego występ nie odbiłby się pewnie aż takim echem. Ale Malinin pokazał, że jest tylko człowiekiem, nie maszyną do wygrywania. Teraz może być dla wszystkich inspiracją. Jak się podnosić po niepowodzeniach, to właśnie w taki sposób.