Norwegowie znów królami zimy, Polacy przed Finlandią. Co nam mówi klasyfikacja medalowa igrzysk?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były najważniejsze osiągnięcia Norwegii na zimowych igrzyskach olimpijskich?

Co wpłynęło na sukces sportowców Holandii w klasyfikacji medalowej?

Które kraje były rozczarowane swoimi wynikami na igrzyskach?

Które mniejsze kraje osiągnęły znaczące wyniki na igrzyskach?

Norwegia po raz kolejny zdominowała rywalizację na zimowych igrzyskach. I choć jej zwycięstwa w tabeli medalowej można było się spodziewać, to jednak przewaga Skandynawów nad Amerykanami musi budzić uznanie. Norwegowie zdobyli w sumie aż 41 olimpijskich krążków, z czego 18 złotych.

Ich największym bohaterem był bez wątpienia Johannes Hoesflot Klaebo, który wygrał wszystkie sześć konkurencji, w których brał udział. 29-latek triumfował m.in. w sprincie, skiathlonie, jak i biegu na 50 km klasykiem, przebijając dotychczasowe osiągnięcia swoich wybitnych rodaków – Bjoerna Daehliego, Marit Bjoergen i Ole Einara Bjoerndalena. Oprócz Klaebo Norwegowie mogli liczyć na przykład na biatlonistę Sturlę Holma Laegreida, kombinatora Jensa Lurasa Oftebro oraz uprawiającą skoki narciarskie Annę Odine Stroem.

Klasyfikacja medalowa igrzysk. Kto się cieszy, a kto jest rozczarowany?

Norweska przewaga nad resztą świata nie podlegała dyskusji. Drugie miejsce, ale ze znaczną stratą do najlepszej nacji zajęli Amerykanie, którzy 12-krotnie stawali na najwyższym stopniu podium. Dla USA najważniejsze jest złoto hokeistów, którzy po niezwykle zaciętym boju pokonali w finale po dogrywce Kanadyjczyków. Poza tym swoje zrobiły m.in. alpejka Mikaela Shiffrin i łyżwiarka figurowa Alysa Liu.