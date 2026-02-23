Norwegowie znów królami zimy, Polacy przed Finlandią. Co nam mówi klasyfikacja medalowa igrzysk?

Johannes Hoesflot Klaebo
Norwegia po raz kolejny zdominowała rywalizację na zimowych igrzyskach. I choć jej zwycięstwa w tabeli medalowej można było się spodziewać, to jednak przewaga Skandynawów nad Amerykanami musi budzić uznanie. Norwegowie zdobyli w sumie aż 41 olimpijskich krążków, z czego 18 złotych.
Ich największym bohaterem był bez wątpienia Johannes Hoesflot Klaebo, który wygrał wszystkie sześć konkurencji, w których brał udział. 29-latek triumfował m.in. w sprincie, skiathlonie, jak i biegu na 50 km klasykiem, przebijając dotychczasowe osiągnięcia swoich wybitnych rodaków – Bjoerna Daehliego, Marit Bjoergen i Ole Einara Bjoerndalena. Oprócz Klaebo Norwegowie mogli liczyć na przykład na biatlonistę Sturlę Holma Laegreida, kombinatora Jensa Lurasa Oftebro oraz uprawiającą skoki narciarskie Annę Odine Stroem.
Norweska przewaga nad resztą świata nie podlegała dyskusji. Drugie miejsce, ale ze znaczną stratą do najlepszej nacji zajęli Amerykanie, którzy 12-krotnie stawali na najwyższym stopniu podium. Dla USA najważniejsze jest złoto hokeistów, którzy po niezwykle zaciętym boju pokonali w finale po dogrywce Kanadyjczyków. Poza tym swoje zrobiły m.in. alpejka Mikaela Shiffrin i łyżwiarka figurowa Alysa Liu.
Skład czołowej trójki uzupełnili Holendrzy. Choć nie mają gór i są niewielkim państwem, rozdawali karty na łyżwach, na których wywalczyli aż 20 medali, w tym dziesięć złotych. Ogromny wkład w sukcesy Holandii dołożył trenujący short track Jens van’t Wout. Na wysokości zadania stanęła też panczenistka Jutta Leerdam, zwyciężając w wyścigu na 1000 m.
Z piątej pozycji z pewnością nie mogą być zadowoleni za to Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi triumfowali głównie w saneczkarstwie i bobslejach, ale osiem złotych krążków to dla nich mocno przeciętny wynik. Warto przypomnieć, że na normalnym obiekcie triumfował skoczek Philipp Raimund, a w skicrossie najlepsza była Daniela Maier.
Między Holandią a Niemcami zmieścili się gospodarze. Włosi zgarnęli aż 30 medali (10 złotych), ale najbardziej cieszyły ich zwycięstwa biatlonistki Lisy Vitozzi, alpejki Federiki Brignone oraz panczenistki Franceski Lollobrigidy. Najlepszą szóstkę zamknęli natomiast Francuzi. W dużej mierze uratował ich biatlon, w którym zgarnęli aż sześć z ośmiu złotych medali.
Siódma lokata należy do Szwecji, która z zazdrością może spoglądać na medalową zdobycz Norwegów. Kraj Trzech Koron to przede wszystkim kobiece biegi narciarskie i triumfy Fridy Karlsson, Ebby Andersson oraz Linn Svahn. Należy również docenić ich zwycięstwa w turnieju curlingowym (kobiety i pary mieszane).
Z ósmej pozycji mogą być zadowoleni Szwajcarzy, którzy stoją narciarstwem alpejskim. Tylko w tej dyscyplinie medale zdobywali Franjo von Allmen, Loic Meillard, Camille Rast i Marco Odermatt, a na skoczni po brąz nieoczekiwanie sięgnął Gregor Deschwanden.
Julia Simon kończy zwycięski bieg sztafety kobiet. Reprezentacja Francji zdominowała olimpijskie zmagania biatlonowe
Na następnych miejscach znaleźli się Austriacy, Japończycy, Kanadyjczycy i Chińczycy – przedstawiciele tych państw wygrali na igrzyskach zaledwie po pięć konkurencji. Mają prawo być lekko rozczarowani swoim dorobkiem. Za ich plecami sklasyfikowano Koreę Południową, specjalizującą się w short tracku.
Świetne igrzyska mają za sobą Australijczycy, którzy zdominowali zawody w jeździe po muldach. Trzy złota wywalczyli również Brytyjczycy, mający w swoim składzie podwójnego mistrza olimpijskiego w skeletonie Matta Westona. Krajem nr 16 za sprawą łyżwiarza szybkiego Metodeja Jilka i rywalki Aleksandry Król-Walas w gigancie równoległym, czyli Zuzany Maderowej, zostali natomiast Czesi. Za ich plecami znaleźli się Słoweńcy, mający w swoich szeregach fenomenalnego Domena Prevca i jego siostrę Nikę.
Dzięki skialpinizmowi na igrzyskach we Włoszech zaistnieli Hiszpanie, którzy w narciarstwie wysokogórskim zdobyli aż trzy medale, w tym złoto. Z historycznego sukcesu mogą cieszyć się również Brazylijczycy, gdyż slalom gigant padł łupem Lucasa Pinheiro Braathena. Kazachowie są dumni z występu swojego solisty Michaiła Szajdorowa, a Polacy z 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który okazał się czarnym koniem skoków narciarskich, zdobywając dwa srebra i brąz.
Blado w porównaniu z Norwegią i Szwecją wypadli Finowie, którzy zakończyli igrzyska bez złota. Dopiero drugi raz w historii na podium zimą stanął sportowiec z Danii. Mowa o panczeniście Viktorze Haldzie Thorupie, który był drugi w biegu masowym.
W sumie medale w Mediolanie i Cortinie wywalczyło 29 reprezentacji, w tym Estonia, Gruzja, Łotwa, Bułgaria i Belgia.
