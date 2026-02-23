Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego finał hokeja olimpijskiego między USA a Kanadą wzbudził tyle emocji?

Dlaczego złoty medal olimpijski dla hokeistów z USA ma szczególne znaczenie?

Jak zawodnicy NHL wpłynęli na przebieg i wynik finału olimpijskiego?

Hokeiści z ligi NHL wrócili na igrzyska olimpijskie po 12 latach przerwy i – jak można było przypuszczać – rozdawali karty. Siłę każdej reprezentacji można przeliczać według tego, ilu graczy występuje na co dzień za oceanem, więc nic dziwnego, że w finale zmierzyły się drużyny Kanady i USA, w całości złożone z takich zawodników.

Jeszcze cztery lata temu, kiedy NHL powstrzymała swoich graczy przed przyjazdem do Chin z powodu pandemii koronawirusa, o złoto walczyli Finowie z Rosjanami, a w meczu o brąz – reprezentacje Słowacji i Szwecji.

Kanada – USA. Dlaczego olimpijski finał hokeja wzbudzał takie emocje?

Teraz hala na finałowy mecz wypełniła się koszulkami z klonowym liściem i z napisem USA. Tych pierwszych było chyba delikatnie więcej, w końcu dla Kanadyjczyków liczy się wyłącznie złoto w turnieju hokejowym, wszystkie inne sukcesy mogą być tylko miłym dodatkiem. Napięcie było jeszcze większe, bo po komentarzach prezydenta Donalda Trumpa m.in. o tym, że Kanada jest 51. stanem USA, przyjaźń między Amerykanami i Kanadyjczykami została wystawiona na poważną próbę.