Reklama

Amerykańscy hokeiści czekali na to blisko pół wieku. „To najwspanialsze uczucie na świecie”

Hokeiści USA zostali mistrzami olimpijskimi, pokonując w finale Kanadę 2:1. Decydował złoty gol w drugiej minucie dogrywki. W tle tej rywalizacji była oczywiście polityka i napięcia między rządami obu krajów.

Publikacja: 23.02.2026 06:55

Hokeiści z USA cieszą się ze złotego medalu igrzysk olimpijskich

Hokeiści z USA cieszą się ze złotego medalu igrzysk olimpijskich

Foto: REUTERS

Łukasz Majchrzyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego finał hokeja olimpijskiego między USA a Kanadą wzbudził tyle emocji?
  • Dlaczego złoty medal olimpijski dla hokeistów z USA ma szczególne znaczenie?
  • Jak zawodnicy NHL wpłynęli na przebieg i wynik finału olimpijskiego?

Hokeiści z ligi NHL wrócili na igrzyska olimpijskie po 12 latach przerwy i – jak można było przypuszczać – rozdawali karty. Siłę każdej reprezentacji można przeliczać według tego, ilu graczy występuje na co dzień za oceanem, więc nic dziwnego, że w finale zmierzyły się drużyny Kanady i USA, w całości złożone z takich zawodników.

Jeszcze cztery lata temu, kiedy NHL powstrzymała swoich graczy przed przyjazdem do Chin z powodu pandemii koronawirusa, o złoto walczyli Finowie z Rosjanami, a w meczu o brąz – reprezentacje Słowacji i Szwecji.

Kanada – USA. Dlaczego olimpijski finał hokeja wzbudzał takie emocje?

Teraz hala na finałowy mecz wypełniła się koszulkami z klonowym liściem i z napisem USA. Tych pierwszych było chyba delikatnie więcej, w końcu dla Kanadyjczyków liczy się wyłącznie złoto w turnieju hokejowym, wszystkie inne sukcesy mogą być tylko miłym dodatkiem. Napięcie było jeszcze większe, bo po komentarzach prezydenta Donalda Trumpa m.in. o tym, że Kanada jest 51. stanem USA, przyjaźń między Amerykanami i Kanadyjczykami została wystawiona na poważną próbę.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump grozi, że Chiny zakażą grania w hokeja w Kanadzie. I blokuje budowę mostu
Reklama
Reklama

Spiker przed rozpoczęciem spotkania przypominał kibicom, żeby okazywać szacunek drużynie rywali. Podobnie głosiły hasła na wielkich ekranach wideo. Tym razem Kanadyjczycy nie wygwizdali amerykańskiego hymnu, jak zrobili to rok temu podczas turnieju 4 Nations Cup w Montrealu. Dla kanadyjskich kibiców to był mecz o poczucie narodowej dumy, dla Amerykanów bardziej o przerwanie trwającej 46 lat klątwy, w czasie której nie potrafili zdobyć złota nawet w Salt Lake City, w 2002 r.

Można być hokeistą z najlepszej i najbogatszej ligi na świecie, a olimpijskie złoto zdobyte z reprezentacją i tak będzie wisiało w domowej gablocie na honorowym miejscu

Wtedy przegrali na własnej ziemi z Kanadyjczykami, osiem lat później nie zdołali wziąć rewanżu w finale w Vancouver. Wówczas na igrzyskach debiutował Sidney Crosby, wschodząca gwiazda kanadyjskiego hokeja. Cztery lata później poprowadził drużynę do złota na rosyjskiej ziemi. Teraz tego „amuletu” Kanadyjczykom zabrakło. Crosby odniósł kontuzję w ćwierćfinale z Czechami i – jak powiedział generalny menedżer Doug Armstrong – sam podjął decyzję, żeby nie grać w meczu o złoto.

Złoty medal olimpijski dla hokeistów z USA. To zwycięstwo będzie inspiracją dla amerykańskich dzieciaków

Na szczęście napięcie na trybunach zniknęło po rozpoczęciu meczu, za to na tafli nie brakowało świetnych zagrań. Prowadzenie Amerykanom dał w szóstej minucie Matthew Boldy. W drugiej tercji Kanadyjczycy ruszyli do szturmu, tylko w tej części spotkania oddali 19 strzałów, ale Connor Hellebuyck skapitulował tylko raz, po uderzeniu Cale’a Makara.

Czytaj więcej

Amerykanie przywieźli na igrzyska najsilniejszą drużynę
Sporty zimowe
Bitwa o Grenlandię. W sobotę na igrzyskach hokejowy mecz USA – Dania

Bramkarz USA uratował zespół jeszcze w trzeciej tercji, gdy zdołał jakimś cudem odbić krążek po uderzeniu Devona Toewsa. Na tablicy nadal był wynik 1:1 i potrzebna była dogrywka, tak jak w 2010 r., w Vancouver. Gola na wagę zwycięstwa zdobył wtedy Crosby, któremu podawał Jarome Iginla. Teraz dogrywka trwała 101 sekund, a skończył ją Jack Hughes.

Reklama
Reklama

Zachwycony Zach Parise, który wystąpił w przegranym meczu w Vancouver, stwierdził, że było to najlepsze spotkanie hokejowe, jakie widział. Quinn Hughes, brat strzelca zwycięskiego gola, powiedział, że ma nadzieję, iż teraz dzieci w USA będą czerpać inspirację od tej drużyny, tak jak oni zachwycali się, oglądając film „Cud na lodzie” o wygranej w finale w Lake Placid. Podobną opinię wyraził Brady Tkachuk, a Dylan Larkin dodał, że wierzy, że „dzieciaki pewnego dnia będą chciały założyć tę koszulkę, bo to najwspanialsze uczucie na świecie”.

Można być hokeistą z najlepszej i najbogatszej ligi na świecie, a olimpijskie złoto zdobyte z reprezentacją i tak będzie wisiało w domowej gablocie na honorowym miejscu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Kanada Stany Zjednoczone Sporty zimowe Hokej XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Johannes Hoesflot Klaebo
Sporty zimowe
Norwegowie znów królami zimy, Polacy przed Finlandią. Co nam mówi klasyfikacja medalowa igrzysk?
Eliza Rucka-Michałek
Sporty zimowe
Niespodziewane emocje ostatniego dnia igrzysk. Sensacyjny medal dla Polski był blisko
Joanna Jakieła
Sporty zimowe
Szanse na medal uciekły na strzelnicy. Jak polskie biatlonistki zakończyły igrzyska?
Kamila Sellier tuż przed wypadkiem
Sporty zimowe
Dramatyczny wypadek Polki na igrzyskach. Kamila Sellier już po operacji, kiedy opuści szpital?
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama