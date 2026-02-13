Bitwa o Grenlandię. W sobotę na igrzyskach hokejowy mecz USA – Dania

– Polityka i wszystko, co dzieje się na świecie, to nie jest coś, na czym się teraz skupiamy. Ale oczywiście gra przeciwko USA jest czymś wyjątkowym – mówi napastnik reprezentacji Danii Nicklas Jensen, który w przeszłości rozegrał kilkadziesiąt spotkań w NHL, w barwach Vancouver Canucks i New York Rangers.

Coraz więcej Duńczyków trafia za ocean, a to zawsze jest wyznacznik siły hokeja w danym kraju. W składzie na turniej olimpijski znalazło się trzech zawodników, którzy na co dzień występują w najlepszej lidze świata (Lars Eller, Nikolaj Ehlers i Frederik Andersen), a jeśli doliczyć jeszcze bramkarza Madsa Sogaarda i napastnika Oscara Molgaarda, grających w filialnych drużynach Ottawa Senators i Seattle Kraken, to robi się z tego pokaźna grupa.

Duńczycy nie są bez szans w starciu z faworytami turnieju olimpijskiego, ale oczywiście o powtórzenie takiego wyniku, jaki udało im się osiągnąć w ćwierćfinale mistrzostw świata, kiedy pokonali Kanadę, będzie bardzo trudno. Zwłaszcza, że Amerykanie też na pewno są świadomi, jaką otoczkę może mieć sobotnie spotkanie.

Na mecz z USA, najlepiej w finale, czekają także kanadyjscy kibice. Tutaj również temperatura będzie wysoka po tym, jak prezydent Trump nazwał Kanadę 51. stanem USA.

Rok temu, podczas towarzyskiego turnieju 4 Nations Face Off w Montrealu, Kanadyjczycy wygwizdali hymn rywali, a potem w ciągu pierwszych dziewięciu sekund meczu doszło do trzech bójek. Na jednym z wieców premier Mark Carney odgrażał się, że Kanada wygra w wojnie handlowej tak, jak robi to w hokeju, a jego zwolennicy odpowiadali: „łokcie do góry”, nawiązując do walki na lodowej tafli.