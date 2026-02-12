Władimir Semirunnij dla „Rzeczpospolitej”. „Chciałem normalnie żyć i trenować”

Władimir Semirunnij
Korespondencja z Mediolanu
Bardzo dobre. Staram się o tym wszystkim za dużo nie myśleć. Wyrzucam z głowy fakt, że to jakiś wyjątkowy moment. Igrzyska są wyjątkowe, oczywiście, że tak, ale nie chcę tego podkręcać. Chcę zrobić wszystko, co mogę, tak jak na każdych innych zawodach. Robię swoje, słucham trenerów, korzystam z rad kolegów i skupiam się na jeździe.
Czuję. Zdjęcia, wywiady, zainteresowanie mediów – bardzo mi się to podoba. Nie będę udawał, że nie, ale staram się przeżywać to spokojnie, bardziej w swojej głowie albo w rozmowach z bliskimi znajomymi, którym ufam. Nie czytam wszystkiego, wyłączyłem Instagrama, staram się unikać wiadomości. Najważniejsze jest to, co zrobię na lodzie.
W najlepszej w życiu. Naprawdę. Czuję, że mogę dać bardzo dużo. Organizm pracuje tak, jak trzeba, głowa jest spokojna. To dla sportowca najważniejsze, kiedy czuje, że wszystko się zgadza.
Wyjechałem, bo chciałem normalnie żyć, trenować i kontynuować karierę. Na początku nie wiedziałem, co będzie dalej. Była niepewność, formalności, czekanie. Wiedziałem, że po okresie karencji będę mógł startować w Pucharze Świata czy mistrzostwach świata i Europy, ale żeby pojechać na igrzyska, potrzebny był polski paszport. Kiedy dostałem kartę pobytu i usłyszałem, że sprawy paszportowe idą w dobrym kierunku, pierwszy raz naprawdę uwierzyłem, że to się może udać.
Na pewno. Kiedy pobiłem rekord na Thialfie i zdobyłem kwalifikację na 10 000 m, poczułem, że jestem w światowej czołówce. Kiedyś patrzyłem na takich zawodników jak Davide Ghiotto i myślałem: „wow, jaki potwór”. A teraz widzę, że oni patrzą na mnie z szacunkiem. I powiem szczerze – podoba mi się to uczucie.
Nie mogę powiedzieć złego słowa o nikim z kadry i z każdym mam super kontakt. Dużo żartujemy, jest dobra energia, nikt się nie spina. To bardzo pomaga, żeby się nie stresować. Nawet jeśli jest różnica pokolenia, jak między mną a Natalią Czerwonką, to zachowujemy się jak brat i siostra. Śmiejemy się, wspieramy. To jest piękne.
Ogromną. On mnie wspiera, nie chodzi za mną i nie mówi złych rzeczy, nie krytykuje. Jeśli czuję, że coś jest nie tak, zawsze mogę przyjść i pogadać. Najpierw trener, potem przyjaciele z kadry. Dzięki temu czuję się tu naprawdę jak w domu.
Bardzo mi się podoba ten tor. Jedyny minus to temperatura, bo jest naprawdę gorąco. Dlatego używam kamizelki chłodzącej między odcinkami i chodzę w niej po rozgrzewce. Ale lód jest szybki, co skutkuje rekordami. Porównałbym go do toru w Tomaszowie Mazowieckim, ale na pewno jest jeszcze szybszy. Pasuje mi to.
Tak, moja dziewczyna przyleciała już do Mediolanu, a to jeden z najważniejszych kibiców. Rodzice i cała rodzina z Rosji będą oglądać przed telewizorami. Są bardzo dumni. Mówią, że jestem najlepszym synem. A ja mówię, że mam najlepszych rodziców. Zawsze mnie wspierali i dalej wspierają. Cieszę się, że ich mam.
Bardzo fajnie. Można pogadać z innymi sportowcami, zobaczyć, jak oni przeżywają igrzyska. Byłem już kilka razy na mieście, spacerowałem. No i oczywiście, jak to we Włoszech, musiałem spróbować pizzy i tiramisu. O, brak tiramisu w wiosce to chyba jedyna wada.
Na pewno chciałbym iść na short track. A po swoim starcie bardzo chcę kibicować naszym panczenistom – Damianowi, Markowi i Piotrkowi, którzy w sobotę będą walczyć na 500 m.
Tak, i tego, że będę walczył do końca. Jestem przygotowany najlepiej, jak można i nie odczuwam stresu. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale wierzę, że będzie dobrze.
