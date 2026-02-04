Zimowe igrzyska olimpijskie. Urodzili się w Rosji, powalczą o medale dla Polski

Zmiany barw narodowych i naturalizacje zdarzają się w sporcie od dawna i w globalizującym się świecie, w którym coraz więcej osób wybiera sobie miejsce do życia według własnego upodobania, to już nikogo nie dziwi. Jednak jeśli chodzi o osoby urodzone w Rosji, to od czasu ataku na Ukrainę takie sprawy wzbudzają emocje.

Reklama Reklama

W reprezentacji Polski na zimowe igrzyska też mamy kilkoro takich sportowców. Każde z nich ma swoją historię, inne motywacje do tego, by zostać Polakiem, inne cele podczas olimpijskiego występu, a nawet różną znajomość naszego języka.

Rosji nie pamięta. Kim jest Julia Szczecinina?

Łączy ich jedno: otrzymali polskie obywatelstwo, wystąpią w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo pod biało-czerwoną flagą, a jeśli osiągną sukces, to cieszyć się będzie polska publiczność.

Najwięcej takich zawodników jest w łyżwiarstwie figurowym. Nic dziwnego, bo Rosja produkuje tylu świetnych łyżwiarzy, że wszystkich nie może zagospodarować i część szuka swojej szansy w innych reprezentacjach.