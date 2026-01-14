Ruszają mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym. O co powalczą Polacy?

Aktualizacja: 14.01.2026 10:19 Publikacja: 14.01.2026 07:09
Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym na lodzie
Mistrzostwa Europy są próbą generalną przed najważniejszą imprezą tego roku, czyli igrzyskami olimpijskimi. Polacy wysłali do Wielkiej Brytanii ośmioro zawodników, najwięcej od czasu mistrzostw Europy rozgrywanych w 2003 r. w Malmö: dwie solistki (Kurakową i Laurę Szczęsną), dwóch solistów (Samojłowa i Jakuba Lofka), parę sportową (Julia Szczecinina – Michał Woźniak) i duet taneczny (Sofia Dowhal – Wiktor Kulesza).
Tylko ci ostatni nie mają póki co kwalifikacji olimpijskiej, choć nie wszystko stracone, bo jeszcze nie wiadomo, jak Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) porozdziela miejsca. Reprezentacja Polski została zaproszona do rywalizacji drużynowej w Cortinie d’Ampezzo i byłoby dziwne, gdyby od początku musiała startować w osłabionym składzie.
Polacy w Sheffield mogą liczyć na dobre występy solistów. Kurakowa przed rokiem w Tallinie zajęła ósmą pozycję i to mimo tego, że jej głowę zaprzątała sprawa szantażu, jakiego dopuścił się fotograf, współpracujący z francuską federacją. Mężczyzna przerobił zdjęcia polskiej łyżwiarki w taki sposób, że widniała na nich roznegliżowana podczas wykonywania piruetu. Dołączył do tej fotografii kilka niewybrednych komentarzy. Sprawa została zgłoszona na policję, pisały o niej też zagraniczne media.
Samojłow rok temu był blisko powtórzenia sukcesów Grzegorza Filipowskiego z połowy lat 80. Ostatecznie skończył na dziesiątej pozycji, ale po programie krótkim zajmował trzecie miejsce i dostał mały brązowy medal.
Gospodarze najbardziej ekscytują się występem swojej pary tanecznej Lilah Fear i Lewis Gibson, którzy rok temu na mistrzostwach świata zajęli trzecie miejsce i wywalczyli pierwszy medal dla Wielkiej Brytanii od ponad 40 lat. Ich głównych rywali upatrują we francuskim duecie Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron. W parach sportowych duże szanse na złote medale, pod nieobecność Włochów Sary Conti i Niccolo Maciego, mają Niemcy Minerva Fabienne Hase i Nikita Wołodin.
Transmisje z mistrzostw Europy w Eurosporcie 2 i na platformie HBO Max
