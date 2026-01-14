Reklama

Ruszają mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym. O co powalczą Polacy?

W środę zaczynają się mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym. W Sheffield wystartuje najliczniejsza reprezentacja Polski od 2003 roku. Największymi gwiazdami są soliści Jekaterina Kurakowa i Wiktor Samojłow.

Publikacja: 14.01.2026 07:09

Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym na lodzie

Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym na lodzie

Foto: REUTERS

Łukasz Majchrzyk

Mistrzostwa Europy są próbą generalną przed najważniejszą imprezą tego roku, czyli igrzyskami olimpijskimi. Polacy wysłali do Wielkiej Brytanii ośmioro zawodników, najwięcej od czasu mistrzostw Europy rozgrywanych w 2003 r. w Malmö: dwie solistki (Kurakową i Laurę Szczęsną), dwóch solistów (Samojłowa i Jakuba Lofka), parę sportową (Julia Szczecinina – Michał Woźniak) i duet taneczny (Sofia Dowhal – Wiktor Kulesza).

Tylko ci ostatni nie mają póki co kwalifikacji olimpijskiej, choć nie wszystko stracone, bo jeszcze nie wiadomo, jak Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) porozdziela miejsca. Reprezentacja Polski została zaproszona do rywalizacji drużynowej w Cortinie d’Ampezzo i byłoby dziwne, gdyby od początku musiała startować w osłabionym składzie.

Kto jest faworytem mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym?

Polacy w Sheffield mogą liczyć na dobre występy solistów. Kurakowa przed rokiem w Tallinie zajęła ósmą pozycję i to mimo tego, że jej głowę zaprzątała sprawa szantażu, jakiego dopuścił się fotograf, współpracujący z francuską federacją. Mężczyzna przerobił zdjęcia polskiej łyżwiarki w taki sposób, że widniała na nich roznegliżowana podczas wykonywania piruetu. Dołączył do tej fotografii kilka niewybrednych komentarzy. Sprawa została zgłoszona na policję, pisały o niej też zagraniczne media.

Czytaj więcej

Świetna forma polskich łyżwiarzy przed igrzyskami. Czy mamy szansę na olimpijskie medale?
Sporty zimowe
Świetna forma polskich łyżwiarzy przed igrzyskami. Czy mamy szansę na olimpijskie medale?

Samojłow rok temu był blisko powtórzenia sukcesów Grzegorza Filipowskiego z połowy lat 80. Ostatecznie skończył na dziesiątej pozycji, ale po programie krótkim zajmował trzecie miejsce i dostał mały brązowy medal.

Reklama
Reklama

Gospodarze najbardziej ekscytują się występem swojej pary tanecznej Lilah Fear i Lewis Gibson, którzy rok temu na mistrzostwach świata zajęli trzecie miejsce i wywalczyli pierwszy medal dla Wielkiej Brytanii od ponad 40 lat. Ich głównych rywali upatrują we francuskim duecie Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron. W parach sportowych duże szanse na złote medale, pod nieobecność Włochów Sary Conti i Niccolo Maciego, mają Niemcy Minerva Fabienne Hase i Nikita Wołodin.

Transmisje z mistrzostw Europy w Eurosporcie 2 i na platformie HBO Max

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sporty zimowe Jekatierina Kurakowa łyżwiarstwio figurowe
Świetna forma polskich łyżwiarzy przed igrzyskami. Czy mamy szansę na olimpijskie medale?
Sporty zimowe
Świetna forma polskich łyżwiarzy przed igrzyskami. Czy mamy szansę na olimpijskie medale?
Martyna Baran, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal zdobyły złoty medal w wyścigu drużynowym kobiet p
Sporty zimowe
Najszybsi przyjechali do Tomaszowa. Polscy łyżwiarze liczą na medale mistrzostw Europy
Maryna Gąsienica-Daniel
Sporty zimowe
Szczęśliwa Maryna. Życiowy wynik Gąsienicy-Daniel w alpejskim Pucharze Świata
Jan Guńka podczas zawodów w Hochfilzen
Biatlon
Pójść w ślady mamy. Jan Guńka nadzieją polskiego biatlonu
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wiemy, jakie świąteczne plany ma m.in. Zbigniew Bródka
Sporty zimowe
Nugat, makówki i konkurs, kto zje więcej. Jak polscy olimpijczycy spędzają święta?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama