Świetna forma polskich łyżwiarzy przed igrzyskami. Czy mamy szansę na olimpijskie medale?

Polska po raz pierwszy organizowała imprezę tej rangi. Wcześniej nie mieliśmy hali lodowej, więc nie było na to szans.

Od kilku lat funkcjonuje nowoczesny obiekt w Tomaszowie Mazowieckim, który gościł już Puchary Świata. Teraz w ekspresowym tempie przejął organizację mistrzostw Europy od Zakopanego, gdzie pierwotnie miały odbyć się zawody. Budowa obiektu pod Tatrami utknęła, a Międzynarodowa Unia Łyżwiarska nie chciała czekać.

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. Polacy wygrali klasyfikację medalową

Kłopoty organizacyjne to już jednak odległa przeszłość, a dodatkowo przyćmił je świetny występ naszych reprezentantów. Kibice, którzy wybrali się do Tomaszowa Mazowieckiego, mogli oklaskiwać świetne biegi Damiana Żurka, który zdobył dwa złote medale na 500 i 1000 m, i na obu dystansach będzie kandydatem do olimpijskiego podium.

Lider polskich sprinterów potwierdził świetną formę z tego sezonu i nie musi się obawiać nawet tego, że na igrzyskach pojawią się mocni zawodnicy, których zabrakło na mistrzostwach Europy. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 m Żurek ustępuje tylko Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi, a na dystansie dwa razy dłuższym jest trzeci.