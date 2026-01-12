Świetna forma polskich łyżwiarzy przed igrzyskami. Czy mamy szansę na olimpijskie medale?

Aktualizacja: 12.01.2026 22:21 Publikacja: 12.01.2026 17:58
Foto: PAP/Marian Zubrzycki
Polska po raz pierwszy organizowała imprezę tej rangi. Wcześniej nie mieliśmy hali lodowej, więc nie było na to szans.
Od kilku lat funkcjonuje nowoczesny obiekt w Tomaszowie Mazowieckim, który gościł już Puchary Świata. Teraz w ekspresowym tempie przejął organizację mistrzostw Europy od Zakopanego, gdzie pierwotnie miały odbyć się zawody. Budowa obiektu pod Tatrami utknęła, a Międzynarodowa Unia Łyżwiarska nie chciała czekać.
Kłopoty organizacyjne to już jednak odległa przeszłość, a dodatkowo przyćmił je świetny występ naszych reprezentantów. Kibice, którzy wybrali się do Tomaszowa Mazowieckiego, mogli oklaskiwać świetne biegi Damiana Żurka, który zdobył dwa złote medale na 500 i 1000 m, i na obu dystansach będzie kandydatem do olimpijskiego podium.
Czytaj więcej
Rozgrywany w śnieżycy konkurs indywidualny Pucharu Świata w Zakopanem obfitował w niespodzianki....
Lider polskich sprinterów potwierdził świetną formę z tego sezonu i nie musi się obawiać nawet tego, że na igrzyskach pojawią się mocni zawodnicy, których zabrakło na mistrzostwach Europy. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 m Żurek ustępuje tylko Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi, a na dystansie dwa razy dłuższym jest trzeci.
Świetnie spisali się też inni Polacy. Władimir Semirunnij został mistrzem Europy na 5000 m, gdzie był faworytem, i niespodziewanie dołożył srebro w biegu na 1500 m. Reprezentant Polski po znakomitym finiszu długo prowadził, a z pierwszego miejsca zepchnął go dopiero mistrz świata, Norweg Peder Kongshaug. Wynik Semirunnija budzi szacunek, bo za nim znalazł się mocny Holender Tim Prins, wicemistrz Europy na 1000 m.
Świetnie spisały się też nasze drużyny sprinterskie. Panie (Kaja Ziomek-Nogal, Martyna Baran, Karolina Bosiek) i panowie (Marek Kania, Piotr Michalski, Szymon Wojtakowski) wywalczyli złote medale.
Czytaj więcej
Lindsey Vonn wróciła do sportu po kilku latach przerwy. Z nowym kolanem i nowym ogniem w sercu wy...
Oczywiście, trzeba pamiętać, że w Tomaszowie Mazowieckim zabrakło wielu świetnych zawodników. Z olimpijskiej reprezentacji Holandii do Polski przyjechała tylko Anna Boersma. Brakowało także m.in. Czecha Metodeja Jilka, Niemca Finna Sonnekalba, Norwega Sandera Eitrema czy Brytyjki Ellii Smeding.
Reprezentanci Polski też jednak nie prezentują jeszcze najwyższej formy. Ta ma przyjść za kilka tygodni, podczas igrzysk. Można mieć nadzieję, że nasi łyżwiarze będą wówczas gotowi do walki z najlepszymi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do niedzieli w Tomaszowie Mazowieckim potrwają mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. To pierwsza taka impre...
Maryna Gąsienica-Daniel zajęła piąte miejsce w slalomie gigancie podczas zawodów Pucharu Świata w austriackim Se...
Męski biatlon w Polsce wreszcie doczekał się lepszych czasów. Liderem reprezentacji jest Jan Guńka, który na pew...
Przedstawiciele sportów zimowych opowiadają „Rzeczpospolitej”, jak spędzają Święta Bożego Narodzenia. Niektórzy...
Szwajcarski Trybunał Federalny odrzucił apelację Kamili Walijewej w sprawie zawieszenia za doping. Rosyjska łyżw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas