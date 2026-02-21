Szanse na medal uciekły na strzelnicy. Jak polskie biatlonistki zakończyły igrzyska?

Joanna Jakieła
To był już ostatni start polskich biatlonistek na igrzyskach olimpijskich i trzeba przyznać, że na trasach w Anterselvie spisywały się naprawdę dzielnie.
Kamila Żuk była ósma w sprincie, nasza sztafeta zajęła historyczne szóste miejsce, a w biegu pościgowym Polki poradziły sobie świetnie i w efekcie aż trzy z nich zakwalifikowały się do biegu masowego.
Bierze w nim udział tylko 30 biatlonistek (tyle jest stanowisk na strzelnicy), więc to osiągnięcie warto docenić. Skoro jednak wcześniej było tak dobrze, to czemu nie można było marzyć jeszcze o czymś więcej?
Czytaj więcej
Polskie biatlonistki znów dostarczają kibicom emocji. W sztafecie biegły świetnie, opanowały nerw...
W biatlonie wiele może się wydarzyć, a każde strzelanie może wywrócić stawkę do góry nogami. Tutaj strzelania były aż cztery, dwa w pozycji leżącej i dwa w postawie stojącej, więc szansa na to, że pomylą się faworytki i zaatakuje ktoś z drugiego szeregu, była całkiem spora.
Żuk, o której podczas igrzysk było najgłośniej, sama podkreślała, że to jeszcze nie czas na świętowanie, ale paradoksalnie to ona zaprezentowała się najgorzej. Nie chodzi o formę biegową, ale o rozregulowany celownik. Już po pierwszych dwóch strzelaniach miała pięć pudeł i mogła pożegnać się z marzeniami o dobrym wyniku. Potem dołożyła kolejnych pięć spudłowanych strzałów i przybiegła na metę ostatnia.
Pozostałe Polki strzelały lepiej, chociaż niestety też nie były bezbłędne. Jakieła dobrze wystartowała, ale na drugim strzelaniu pomyliła się raz i spadła na 19. pozycję. We Włoszech biega jednak świetnie i kiedy ruszała z trzeciego strzelania (tym razem bez pudła), była 14.
Czytaj więcej
Kamila Sellier została uderzona łyżwą w twarz podczas olimpijskiego ćwierćfinału short tracku na...
Medal już w tym momencie raczej uciekł, ale szanse na zajęcie miejsca w czołowej dziesiątce były spore. Niestety, podczas ostatniej wizyty na strzelnicy reprezentantka Polski dołożyła jeszcze jeden niecelny strzał, a mimo to zdołała wyprzedzić jeszcze kilka rywalek (m.in. mistrzynię olimpijską w sprincie Norweżkę Maren Kirkeeide) i ostatecznie przybiegła 11.
Sidorowicz, która też musiała biegać w sobotę dwie karne rundy, zajęła 15. pozycję. Złoto zdobyła Francuzka Oceane Michelon, druga była jej rodaczka, Julia Simon. Na najniższym stopniu podium stanęła Czeszka Tereza Vobornikova.
Kamila Sellier została uderzona łyżwą w twarz podczas olimpijskiego ćwierćfinału short tracku na dystansie 1500...
Na zimowych igrzyskach olimpijskich rzadko pojawiają się nowe dyscypliny. W Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo zade...
Rywalizacja najlepszych olimpijczyków to nie tylko „szybciej, wyżej, mocniej”. To także wyścig o to, by bezbłędn...
Trzeba się cieszyć z tego, że w ogóle jestem tutaj, na igrzyskach, i mogę się ścigać z najlepszymi na świecie –...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas