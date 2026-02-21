Reklama

Szanse na medal uciekły na strzelnicy. Jak polskie biatlonistki zakończyły igrzyska?

Trzy polskie biatlonistki wystartowały w biegu masowym, ale żadna z nich nie zdołała włączyć się do walki o czołowe lokaty. Najlepsza była Joanna Jakieła, która zajęła 11. miejsce.

Publikacja: 21.02.2026 17:41

Joanna Jakieła

Joanna Jakieła

Foto: REUTERS/Pawel Kopczynski

Łukasz Majchrzyk

To był już ostatni start polskich biatlonistek na igrzyskach olimpijskich i trzeba przyznać, że na trasach w Anterselvie spisywały się naprawdę dzielnie.

Kamila Żuk była ósma w sprincie, nasza sztafeta zajęła historyczne szóste miejsce, a w biegu pościgowym Polki poradziły sobie świetnie i w efekcie aż trzy z nich zakwalifikowały się do biegu masowego.

Pudła Kamili Żuk. Polka na końcu stawki w biegu masowym

Bierze w nim udział tylko 30 biatlonistek (tyle jest stanowisk na strzelnicy), więc to osiągnięcie warto docenić. Skoro jednak wcześniej było tak dobrze, to czemu nie można było marzyć jeszcze o czymś więcej?

Polki Kamila Żuk (z prawej) i Joanna Jakieła w strefie zmian biathlonowej sztafety 4x6 km kobiet w A
Sporty zimowe
Najlepszy występ polskich biatlonistek w historii igrzysk. Bezkonkurencyjne Francuzki

W biatlonie wiele może się wydarzyć, a każde strzelanie może wywrócić stawkę do góry nogami. Tutaj strzelania były aż cztery, dwa w pozycji leżącej i dwa w postawie stojącej, więc szansa na to, że pomylą się faworytki i zaatakuje ktoś z drugiego szeregu, była całkiem spora.

Żuk, o której podczas igrzysk było najgłośniej, sama podkreślała, że to jeszcze nie czas na świętowanie, ale paradoksalnie to ona zaprezentowała się najgorzej. Nie chodzi o formę biegową, ale o rozregulowany celownik. Już po pierwszych dwóch strzelaniach miała pięć pudeł i mogła pożegnać się z marzeniami o dobrym wyniku. Potem dołożyła kolejnych pięć spudłowanych strzałów i przybiegła na metę ostatnia.

Bieg masowy biatlonistek. Kto zdobył medale?

Pozostałe Polki strzelały lepiej, chociaż niestety też nie były bezbłędne. Jakieła dobrze wystartowała, ale na drugim strzelaniu pomyliła się raz i spadła na 19. pozycję. We Włoszech biega jednak świetnie i kiedy ruszała z trzeciego strzelania (tym razem bez pudła), była 14.

Kamila Sellier tuż przed wypadkiem
Sporty zimowe
Dramatyczny wypadek Polki na igrzyskach. Kamila Sellier już po operacji, kiedy opuści szpital?

Medal już w tym momencie raczej uciekł, ale szanse na zajęcie miejsca w czołowej dziesiątce były spore. Niestety, podczas ostatniej wizyty na strzelnicy reprezentantka Polski dołożyła jeszcze jeden niecelny strzał, a mimo to zdołała wyprzedzić jeszcze kilka rywalek (m.in. mistrzynię olimpijską w sprincie Norweżkę Maren Kirkeeide) i ostatecznie przybiegła 11.

Sidorowicz, która też musiała biegać w sobotę dwie karne rundy, zajęła 15. pozycję. Złoto zdobyła Francuzka Oceane Michelon, druga była jej rodaczka, Julia Simon. Na najniższym stopniu podium stanęła Czeszka Tereza Vobornikova.

Sporty zimowe Biatlon XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
