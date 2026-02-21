Reklama

Dramatyczny wypadek Polki na igrzyskach. Kamila Sellier już po operacji, kiedy opuści szpital?

Kamila Sellier została uderzona łyżwą w twarz podczas olimpijskiego ćwierćfinału short tracku na dystansie 1500 m. Od razu trafiła do szpitala i przeszła zabieg. Czekają ją dodatkowe badania, ale informacje napawają optymizmem.

Publikacja: 21.02.2026 14:45

Kamila Sellier tuż przed wypadkiem

Kamila Sellier tuż przed wypadkiem

Foto: Rafał Oleksiewicz / AZS

Łukasz Majchrzyk

Polska łyżwiarka walczyła o jak najlepszą pozycję na jednym z ostatnich wiraży. Nagle ona i jedna z jej rywalek upadły i uderzyły w bandę.

Takich obrazków w short tracku jest wiele, ale tym razem nasza zawodniczka długo się nie podnosiła, a na lodzie pojawiła się krew. Natychmiast ruszyły do niej służby medyczne oraz polscy lekarze i fizjoterapeuci, rozłożono osłaniający wszystko parawan. Polka ostatecznie opuściła arenę na noszach, unosząc w górę kciuk, żegnana brawami kibiców.

Łyżwy ostre jak brzytwy. Może trzeba wprowadzić maski?

Wszyscy chcieli wiedzieć, co się stało. Okazało się, że podczas upadku Sellier została uderzona łyżwą w twarz przez jedną z rywalek, Kristen Santos-Griswold. Amerykanka została zdyskwalifikowana przez sędziów za nieprzepisowe wyprzedzanie po wewnętrznej i nie wystąpiła w powtórzonym biegu. Marna to była jednak pociecha dla naszej zawodniczki, która nie tylko skończyła w ten sposób swój olimpijski występ, ale odniosła poważną kontuzję.

Łyżwa Amerykanki przecięła policzek i powiekę Sellier, więc pojawiły się obawy o to, co się stanie z okiem polskiej zawodniczki. Jeszcze w trakcie transmisji komentująca zawody dla Eurosportu Patrycja Maliszewska przekazała informację, że oko nie ucierpiało, więc można było odetchnąć z ulgą.

Reklama
Reklama

Gabriela Topolska, koleżanka Sellier z reprezentacji, roztrzęsiona opowiadała przed kamerą, że może warto wprowadzić obowiązek startowania w maskach, bo łyżwy w short tracku są ostre jak brzytwy, a zawodnicy podjeżdżają bardzo blisko siebie.

Kamila Sellier przejdzie dodatkowe badania. Co z okiem polskiej łyżwiarki?

W sobotę więcej informacji na temat zdrowia Sellier przekazał w programie „Olimpijskie espresso” szef polskiej misji Konrad Niedźwiedzki. Polka przeszła w nocy operację złamanej kości, a rana została oczyszczona. Jej twarz jest mocno opuchnięta, ale wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. W szpitalu znaleźli się nie tylko przedstawiciele polskiej misji olimpijskiej, ale też rodzice zawodniczki, którzy na żywo śledzili jej występy.

Czytaj więcej

Skialpiniści: najnowsi w rodzinie olimpijskiej. Narty, foki i płacz Polki
Sporty zimowe
Skialpiniści: najnowsi w rodzinie olimpijskiej. Narty, foki i płacz Polki

Jeszcze w sobotę Sellier ma przejść dodatkowe badania ruchomości gałki ocznej, które mają ostatecznie potwierdzić, że z okiem jest wszystko w porządku. Polka ma założonych kilka szwów. W szpitalu pozostanie co najmniej do poniedziałku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Łyżwiarstwo XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Joanna Jakieła
Sporty zimowe
Szanse na medal uciekły na strzelnicy. Jak polskie biatlonistki zakończyły igrzyska?
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Skialpiniści: najnowsi w rodzinie olimpijskiej. Narty, foki i płacz Polki
Sporty zimowe
Skialpiniści: najnowsi w rodzinie olimpijskiej. Narty, foki i płacz Polki
Igrzyska innowacji. „Zmierzyć to, czego ludzkie oko już nie wychwyci"
Sporty zimowe
Igrzyska innowacji. „Zmierzyć to, czego ludzkie oko już nie wychwyci"
Władimir Semirunnij dla „Rzeczpospolitej”. „Może trzeba w końcu zrobić igrzyska w Tomaszowie”
Sporty zimowe
Władimir Semirunnij dla „Rzeczpospolitej”. „Może trzeba w końcu zrobić igrzyska w Tomaszowie”
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama