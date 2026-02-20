Skialpiniści: najnowsi w rodzinie olimpijskiej. Narty, foki i płacz Polki

Każda dyscyplina sportu chce dołączyć do rodziny olimpijskiej, bo to oznacza i większe zainteresowanie mediów, i szansę na większe pieniądze. Nie jest jednak łatwo się przebić, a już w zawodach zimowych nowe dyscypliny pojawiają się niezwykle rzadko.

Reklama Reklama

Ostatnio był to snowboard, który został wpisany po raz pierwszy do programu igrzysk w Nagano, w 1998 r., czyli jeszcze w poprzednim stuleciu. Podczas tych samych igrzysk po długiej przerwie wrócił też curling. Sześć lat wcześniej do rodziny olimpijskiej udało się wejść narciarzom dowolnym i zawodnikom specjalizującym się w short tracku.

Na czym polega skialpinizm?

Teraz o medale mogą powalczyć także narciarze wysokogórscy. To dyscyplina bardzo młoda, bo pierwsze mistrzostwa świata rozegrano w 2002 r., ale tak narciarstwo wyglądało u samych początków, kiedy nie było stacji, wyciągów, skipassów i całego przemysłu, który dobrze zarabia na pasji milionów ludzi. Brało się narty z desek, szło w góry i zjeżdżało tam, gdzie udało się wspiąć.

Teraz też zdarza się wspinaczka w trudnym terenie, gdzie trzeba używać raków lub czekanów, ale na igrzyskach olimpijskich jest to bardziej uporządkowane i skondensowane, żeby zapewnić widowiskowość i bezpieczeństwo.