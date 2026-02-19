Bo w Polsce nie ma też toru w bardziej oczywistych miejscach niż wieś w lubuskim – w Krynicy, Karpaczu, Jeleniej Górze. Mimo wieloletnich zapewnień taki obiekt wciąż nie powstał. Dlatego każdą kwalifikację olimpijską w saneczkach, miejsce w czołówce igrzysk i mistrzostw świata traktuje się w kategoriach sportowego cudu, także szóstą lokatę dwóch dziewczyn z Nowin Wielkich.

Cudotwórcą stojącym za takimi wynikami jest Marek Skowroński. Mógłby spędzać czas na emeryturze – ma 70 lat – ale koniecznie chciał poprowadzić kadrę narodową na igrzyskach we Włoszech. W 1956 r. w Cortinie startował jego ojciec. Z reprezentacją pracuje od 25 lat. Pod jego okiem Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zdobyli młodzieżowe mistrzostwo świata, a polska drużyna na igrzyskach w Pjongczangu była ósma.

Skowroński jest nie tylko trenerem. Pełni wiele ról – mechanika, inżyniera, ślusarza, logistyka, kierowcy. Jego pasja, aktywność, wiedza pozwalają polskim saneczkarzom zjeżdżać na najważniejszych imprezach na świecie.

– A nie mamy nic – mówi o braku toru w kraju. – W Krynicy naturalny tor rozebrano, podobnie w Mikuszowicach (na Koziej Górze w Bielsku-Białej – przyp. red.), w Karpaczu coś tam jest, ale nie można jeździć. Toru sztucznego do tej pory się nie doczekaliśmy – dodaje.

Wygląda to więc tak, że młodzi zawodnicy trenują na sucho, jeżdżą na kawałku szosy na kółkach, czasami mają obozy na torze betonowym w Smrżowce w czeskiej części Gór Izerskich. Dopiero kiedy dostają się do kadry narodowej, mają możliwość wyjazdu na treningi i zawody na profesjonalnych torach.