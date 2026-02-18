Sędzia skoków narciarskich dla „Rzeczpospolitej”. „Na igrzyskach trzeba działać szybko"

Zgadza się pan z decyzją jury, które przerwało olimpijski konkurs duetów i uznało wyniki dwóch serii za oficjalne?

Podjąłbym taką samą decyzję. Śnieżyca, która przyszła nad Predazzo, kompletnie zmieniła warunki do skakania. Niektórzy rozważają, czy można było poczekać 15 minut i potem wznowić konkurs. Może tak mówić tylko ktoś, kto nigdy nie skakał i nie organizował zawodów. Po śnieżycy część zawodników skakałaby w innych warunkach niż reszta stawki. To, że przestało padać, nie miało znaczenia. Sprawiedliwe były dwie pierwsze serie, kiedy można było ocenić, kto dobrze skoczył, a kto nie wykorzystał warunków.

Często, mimo zmiennych warunków, konkursy są rozgrywane.

Czym innym są podmuchy wiatru, nawet zmiana jego kierunku, a czym innym zmiana warunków w torach na skoczni. Ktoś powie, że to nie jest problem, bo można podnieść rozbieg i uzyskać odpowiednią prędkość, powiedzmy 94 km/h. Tylko że wykonanie takiego zabiegu w celu uzyskania odpowiedniej prędkości oznacza właśnie, że wszystko się zmieniło. Jeśli sypałoby od początku i tory dojazdowe byłyby „tępe”, to wszyscy skoczkowie odpowiednio by się do tego dostosowali, dojeżdżaliby nieco inaczej. Wtedy konkurs można by kontynuować.

Co się mogło dziać na wieży sędziowskiej w trakcie konkursu?

Na 100 proc. były prowadzone konsultacje z meteorologami. Nie wiem, jakie informacje dostali sędziowie, ale zapewne usłyszeli, że śnieg będzie sypać jeszcze przez jakiś czas. Teoretycznie, gdyby to był mniejszy konkurs, to można by rozmawiać o tym, żeby przedłużyć zawody, zebrać się po 20 minutach i dopiero wtedy podjąć decyzję. To są jednak igrzyska i na nic nie ma czasu, trzeba działać szybko. Co z tego, że potem pogoda się uspokoiła.

My się cieszymy, ale Niemcy spadli z pierwszego na czwarte miejsce.

Niemcy nie mogą mieć pretensji tylko dlatego, że wyszedł im skok w trzeciej serii i już poczuli szansę, że mogą zdobyć medal. Ciężko powiedzieć, żeby decyzja jury była niesprawiedliwa, bo w dwóch pierwszych seriach inni skakali lepiej. Jeśli w trzeciej serii nie poszłoby Japończykom, to wszyscy wnioskowaliby o czwartą? Można by tak w nieskończoność. Dwie pierwsze serie były uczciwe, a koniec końców, to jury decyduje.