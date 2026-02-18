Sędzia skoków narciarskich dla „Rzeczpospolitej”. „Na igrzyskach trzeba działać szybko"

Tadeusz Szostak-Berda
Podjąłbym taką samą decyzję. Śnieżyca, która przyszła nad Predazzo, kompletnie zmieniła warunki do skakania. Niektórzy rozważają, czy można było poczekać 15 minut i potem wznowić konkurs. Może tak mówić tylko ktoś, kto nigdy nie skakał i nie organizował zawodów. Po śnieżycy część zawodników skakałaby w innych warunkach niż reszta stawki. To, że przestało padać, nie miało znaczenia. Sprawiedliwe były dwie pierwsze serie, kiedy można było ocenić, kto dobrze skoczył, a kto nie wykorzystał warunków.
Czym innym są podmuchy wiatru, nawet zmiana jego kierunku, a czym innym zmiana warunków w torach na skoczni. Ktoś powie, że to nie jest problem, bo można podnieść rozbieg i uzyskać odpowiednią prędkość, powiedzmy 94 km/h. Tylko że wykonanie takiego zabiegu w celu uzyskania odpowiedniej prędkości oznacza właśnie, że wszystko się zmieniło. Jeśli sypałoby od początku i tory dojazdowe byłyby „tępe”, to wszyscy skoczkowie odpowiednio by się do tego dostosowali, dojeżdżaliby nieco inaczej. Wtedy konkurs można by kontynuować.
Na 100 proc. były prowadzone konsultacje z meteorologami. Nie wiem, jakie informacje dostali sędziowie, ale zapewne usłyszeli, że śnieg będzie sypać jeszcze przez jakiś czas. Teoretycznie, gdyby to był mniejszy konkurs, to można by rozmawiać o tym, żeby przedłużyć zawody, zebrać się po 20 minutach i dopiero wtedy podjąć decyzję. To są jednak igrzyska i na nic nie ma czasu, trzeba działać szybko. Co z tego, że potem pogoda się uspokoiła.
Niemcy nie mogą mieć pretensji tylko dlatego, że wyszedł im skok w trzeciej serii i już poczuli szansę, że mogą zdobyć medal. Ciężko powiedzieć, żeby decyzja jury była niesprawiedliwa, bo w dwóch pierwszych seriach inni skakali lepiej. Jeśli w trzeciej serii nie poszłoby Japończykom, to wszyscy wnioskowaliby o czwartą? Można by tak w nieskończoność. Dwie pierwsze serie były uczciwe, a koniec końców, to jury decyduje.
Oczywiście, telewizja jest w tym wszystkim bardzo ważna, bo ma swoje sztywne ramy, w które trzeba się wpasować, a sport kręci się głównie dzięki niej. Nie da się jej stawiać warunków, bo to ona „zapewnia” pieniądze.
Byłem kierownikiem zawodów i wiem, że w telewizji wszystko jest wyliczone w sekundach. Dostajemy pytania, kiedy zaczniemy skakać, za ile minut i musimy podejmować decyzje. Telewizja przecież musi czymś zająć czas. Na sędziach jest presja, ale decyzji o skakaniu nikt nie jest w stanie wymusić. Od tego są jury i delegaci. Jeśli warunki nie pozwalają, to zawodów nie będzie.
Lekka mgła nie jest wielką przeszkodą w rozgrywaniu zawodów, nie jest tak niebezpieczna jak zmiana warunków w torach dojazdowych. Jeśli tory są „tępe”, to zawodnicy muszą trochę inaczej dojeżdżać. Nie mogą dojeżdżać tak agresywnie, automatycznie zmienia się nieco odbicie, co ma znaczący wpływ na długość skoku. Zbyt agresywny dojazd przy takich warunkach może grozić katastrofą.
Zbyt wolne przyspieszanie w trakcie najazdu może spowodować bardzo złe wyjście z progu. Przy „tępych torach” skoczkowie czują, jakby narty hamowały, nie mają pewności ustawienia ciała, a najtrudniej jest w przejściu, kiedy rozbieg się wypłaszcza. Tam panuje największe przeciążenie, zawodników mocno dociska do rozbiegu i mają wrażenie, jakby ktoś im wrzucił worek na plecy. Jeśli wtedy narty hamują, to grozi katastrofą. Przesuwają się nieco do przodu, wchodzą na palce i może dojść do upadku nawet już na progu. Takie sytuacje też się zdarzały.
Nie było drastycznych zmian, które by powodowały złe odczytywanie skoku. Oczywiście, przy bardziej obcisłych strojach troszkę zmienił się sposób skakania i sylwetka w locie, a skoki nie są tak agresywne, ale większego wpływu na orzekanie to nie miało.
