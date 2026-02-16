Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortina d’Ampezzo 2026. Kacper Tomasiak podczas pierwszej serii konkursu super team w skokach narciarskich
Wąsek skoczył 133,5 m i 129,5 m, a Tomasiak uzyskał 135,5 m i 135,5 m. Polacy zgromadzili 547,3 pkt. Austriacy zdobyli 568,7 pkt. Trzeci Norwegowie wywalczyli 538,0 pkt.
Konkurs przerwany po dwóch seriach
Ze względu na warunki pogodowe konkurs przerwano w trzeciej serii. Dlatego uwzględniono wyniki po dwóch seriach.
Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Piąte miejsce zajęli Słoweńcy, szóste - Japończycy, siódme - Szwajcarzy, a ósme - Amerykanie.
W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w ostatniej trzeciej miało zaprezentować się osiem najlepszych duetów.
Przez dziesięć kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich - od Calgary do Pekinu - w skokach narciarskich rozgrywano zawody drużynowe. We Włoszech zastąpiono je duetami.
Konkursy duetów są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli wtedy reprezentanci Polski Dawid Kubacki i Piotr Żyła.
