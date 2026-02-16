Reklama
Rozwiń
Reklama

Skoki narciarskie. Srebro Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska

19-letni Kacper Tomasiak i osiem lat starszy Paweł Wąsek zajęli drugie miejsce olimpijskiego konkursu duetów na dużej skoczni w Predazzo. To 27. medal w historii startów polskich sportowców w zimowych igrzyskach. Wygrali Jan Hoerl i Stephan Embacher z Austrii. Brąz wywalczyli Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal z Norwegii.

Aktualizacja: 16.02.2026 21:27 Publikacja: 16.02.2026 20:34

Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortina d’Ampezzo 2026. Kacper Tomasiak podczas pierwszej s

Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortina d’Ampezzo 2026. Kacper Tomasiak podczas pierwszej serii konkursu super team w skokach narciarskich

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Bartosz Lewicki

Wąsek skoczył 133,5 m i 129,5 m, a Tomasiak uzyskał 135,5 m i 135,5 m. Polacy zgromadzili 547,3 pkt. Austriacy zdobyli 568,7 pkt. Trzeci Norwegowie wywalczyli 538,0 pkt.

Konkurs przerwany po dwóch seriach

Ze względu na warunki pogodowe konkurs przerwano w trzeciej serii. Dlatego uwzględniono wyniki po dwóch seriach.

Czytaj więcej

Kacper Tomasiak
Sporty zimowe
Wspaniała sztafeta pokoleń. Kacper Tomasiak dołączył do elitarnego grona

Niemcy, Słoweńcy, Japończycy i Amerykanie bez medali

Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Piąte miejsce zajęli Słoweńcy, szóste - Japończycy, siódme - Szwajcarzy, a ósme - Amerykanie.

Reklama
Reklama

W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w ostatniej trzeciej miało zaprezentować się osiem najlepszych duetów.

Przez dziesięć kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich - od Calgary do Pekinu - w skokach narciarskich rozgrywano zawody drużynowe. We Włoszech zastąpiono je duetami.

Konkursy duetów są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli wtedy reprezentanci Polski Dawid Kubacki i Piotr Żyła. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Skoki Narciarskie Sporty zimowe
Kacper Tomasiak
Skoki narciarskie
Kacper Tomasiak jak Adam Małysz i Kamil Stoch. Dwa medale na jednych igrzyskach
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Złoci Słoweńcy: Nika Vodan, Anže Lanišek, Domen Prevc i Nika Prevc
Skoki narciarskie
Olimpijski konkurs drużyn mieszanych w skokach. Rodzeństwo na medal, Polacy daleko
Wszyscy, z którymi rozmawiamy, podkreślają, że Kacper Tomasiak jest kulturalnym, znakomicie ułożonym
Skoki narciarskie
Kacper Tomasiak. Wicemistrz olimpijski w skokach to niesamowicie spokojny człowiek
Kacper Tomasiak z olimpijskim medalem
Skoki narciarskie
Kacper Tomasiak już wskoczył do historii. Ale te igrzyska mogą być dla niego jeszcze piękniejsze
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama