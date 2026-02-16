W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w ostatniej trzeciej miało zaprezentować się osiem najlepszych duetów.

Przez dziesięć kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich - od Calgary do Pekinu - w skokach narciarskich rozgrywano zawody drużynowe. We Włoszech zastąpiono je duetami.

Konkursy duetów są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli wtedy reprezentanci Polski Dawid Kubacki i Piotr Żyła.