W Predazzo dzieje się magia. Kacper Tomasiak z trzecim medalem, srebro Polaków w konkursie duetów

Trochę pomogły mu przedolimpijskie treningi, ale w duetach wystąpił tylko dlatego, że lepszych od niego nie ma. Na igrzyska poleciał Kamil Stoch, jednak w Predazzo prezentował się tak, jak przez cały sezon, czyli słabo. W konkursie na normalnej skoczni stary mistrz zajął 38. miejsce, a w zawodach na dużym obiekcie był 21. Wąsek w obu przypadkach był o kilka pozycji wyżej, więc to normalne, że trener Maciej Maciusiak wskazał właśnie jego do pary dla Tomasiaka.

Na szczęście najmłodszy zawodnik naszej reprezentacji na igrzyskach jest w rewelacyjnej dyspozycji. Chociaż ma dopiero 19 lat i przez całe lato skakał w kadrze B, a teraz dopiero debiutuje wśród najlepszych skoczków na świecie, to na najważniejszą imprezę sezonu przygotował rewelacyjną formę. Tylko on ma powody do zadowolenia podczas tych igrzysk, więc trener Maciusiak niedzielę wolał poświęcić na odpoczynek i regenerację, a z treningów zrezygnować. Kilka skoków więcej formy nie zbuduje, a teraz ważniejsza wydaje się psychika naszych zawodników.

Sam Tomasiak jednak nie wystarczał, by zaliczać Polskę do grona faworytów. Teoretycznie złoto powinni zdobyć Słoweńcy, którzy mają rewelacyjnego lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Domena Prevca i czwartego Anże Laniska. Nie byłoby też sensacji, gdyby wygrali Japończycy w składzie: Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, czyli drugi i trzeci skoczek tego sezonu. Aspiracje do medalowych miejsc zgłaszali także Austriacy (Jan Hoerl i Stephan Embacher) oraz Niemcy (Philipp Raimund i Andreas Wellinger).

Jak polscy skoczkowie napisali w Predazzo historię

Tego wieczoru napisał się jednak zupełnie inny scenariusz. Wąsek się przebudził i nie odstawał od Tomasiaka tak, jak można by się obawiać. Po pierwszej serii Polacy byli na trzecim miejscu, bo obaj skoczyli bardzo dobrze: Wąsek 133,5, a Tomasiak 135,5 m. Przed nimi byli Słoweńcy i Austriacy, a dalej Niemcy i Japończycy. Po kolejnych dwóch skokach polski duet awansował o jeszcze jedno miejsce, a Niemców wyprzedzili Norwegowie.