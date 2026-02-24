Karmienie, drzemki i kolorowanki. Gdy mama jedzie na igrzyska olimpijskie

Francesca Lollobrigida zdobyła w urodziny złoty medal w biegu na 3 000 m i później świat obiegły jej zdjęcia z dwuletnim synkiem na rękach.
Organizatorzy chwalili się, że w tegorocznych zimowych igrzyskach widać równouprawnienie. Historycznie zawsze wśród uczestników dominowali panowie, a teraz proporcje niemal się wyrównały. Aż 47 proc. olimpijczyków stanowiły kobiety i były także wśród największych gwiazd. Holenderska łyżwiarka szybka Jutta Leerdam, francuska biatlonistka Julia Simon czy włoska alpejka Federica Brignone skupiały na sobie uwagę mediów i kibiców.
Spojrzenia przykuwały jednak jeszcze inne zawodniczki i to nie tylko dlatego, że odnosiły sukcesy. Charakterystyczne było to, że towarzyszyły im dzieci. Okazało się, że ciąża i macierzyństwo nie muszą oznaczać końca kariery, a czasami może być tak, że otwierają nowy rozdział.
Francesca Lollobrigida zdobyła w urodziny złoty medal w biegu na 3 000 m i później świat obiegły jej zdjęcia z dwuletnim synkiem na rękach. Mały Tommaso za wszelką cenę chciał przeszkodzić mamie w udzieleniu wywiadu, ale to nic, bo kiedy mama dołożyła jeszcze złoto na dystansie 5 000 m, i tak zabrała go na konferencję prasową.
Czytaj więcej
Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo sześć razy stawał we Włoszech na najwyższym...
Tommaso kiedyś na zgrupowaniu bawił się z córeczką Kai Ziomek-Nogal, która była o włos od zdobycia medalu w sprincie na 500 m. Bo tak wygląda codzienność mamy–sportowca. Obozy i zgrupowania zajmują znaczną część roku, więc trzeba wszystko przeorganizować. Jeśli jedzie się na drugą półkulę, to dziecko zostaje w domu i zajmuje się nim mąż, tak jak robił Artur Nogal, ale jeśli zgrupowanie jest w Polsce, to w pokoju musi się znaleźć miejsce na łóżeczko i kolorowanki.
Każda mama ma do opowiedzenia ciekawe historie na ten temat. Snowboardzistka Aleksandra Król-Walas (siódme miejsce w slalomie gigancie równoległym) jeździła na zgrupowanie z całą rodziną, która zajmowała się córeczką podczas treningów.
– Miałam odciągnięty pokarm, który przywieźliśmy w specjalnej zamrażarce. Wstawaliśmy rano, karmiłam córeczkę i oddawałam ją babci pod opiekę. O 7 wyjeżdżałam na trening, a o 12 już wracałam do hotelu i resztę dnia spędzałam z dzieckiem, a mama mogła korzystać ze strefy spa. Córeczka była malutka, miała 3,5 miesiąca, więc na ogół spała. Wszystko działo się według stałego harmonogramu, a dzieci to bardzo lubią. Nawet teraz córeczka pilnuje, żeby drzemki były o tej samej porze – mówiła „Rz” po swoim powrocie do sportu.
Jeszcze inną historię mogłaby opowiedzieć Eliza Rucka-Michałek, której ciąża i macierzyństwo dały szansę na powrót do sportu. Lekarze zabronili jej trenować biegi narciarskie, bo cierpiała na zespół wazowagalny i mdlała podczas wysiłku. Jak sama mówi, wszystkie problemy zniknęły, gdy spodziewała się dziecka.
Od przejścia na przedwczesną „emeryturę” urodziła dwójkę dzieci i dziesięć miesięcy temu spróbowała się ścigać jeszcze raz. Do formy wróciła w ekspresowym tempie i zajęła ósme miejsce w biegu na 50 km. Ma ledwie 26 lat i jeszcze spory kawałek kariery przed sobą.
Czytaj więcej
Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo były dla niego jak emocjonalny rollercoaster. Ilia Mal...
Takie historie można by mnożyć, a niektóre nadają się na film. Amerykańska bobsleistka Elana Meyers-Taylor zdobyła złoto dopiero w wieku 41 lat, a w Cortinie towarzyszyła jej cała rodzina, w tym dwóch niesłyszących synków. Kiedy dowiedziała się, że jest pierwsza w konkurencji monobobów, padła na kolana, a potem przytuliła synka i przekazała mu w języku migowym, że wygrała.
Amerykańska skeletonistka Kelly Curtis jest mamą dwuletniej Maeve, a zawodniczki curlingu, siostry Tabitha i Tara Peterson po igrzyskach w Pekinie solidarnie zaszły w ciążę. Jedna urodziła synka, druga córeczkę. To nie przypadek, że dzieci wielu sportsmenek miały w czasie tegorocznych igrzysk olimpijskich około dwóch lat. W sporcie ważny jest czas, nie tylko na mecie, ale też na podejmowanie życiowych decyzji.
Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo były dla niego jak emocjonalny rollercoaster. Ilia Malinin nie zdobył...
Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo sześć razy stawał we Włoszech na najwyższym stopniu olimpij...
Norwegowie ponownie wygrali klasyfikację medalową. Polacy zimowe igrzyska kończą z trzema srebrami i brązem, na...
Hokeiści USA zostali mistrzami olimpijskimi, pokonując w finale Kanadę 2:1. Decydował złoty gol w drugiej minuci...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas