Karmienie, drzemki i kolorowanki. Gdy mama jedzie na igrzyska olimpijskie

Tommaso kiedyś na zgrupowaniu bawił się z córeczką Kai Ziomek-Nogal, która była o włos od zdobycia medalu w sprincie na 500 m. Bo tak wygląda codzienność mamy–sportowca. Obozy i zgrupowania zajmują znaczną część roku, więc trzeba wszystko przeorganizować. Jeśli jedzie się na drugą półkulę, to dziecko zostaje w domu i zajmuje się nim mąż, tak jak robił Artur Nogal, ale jeśli zgrupowanie jest w Polsce, to w pokoju musi się znaleźć miejsce na łóżeczko i kolorowanki.

Każda mama ma do opowiedzenia ciekawe historie na ten temat. Snowboardzistka Aleksandra Król-Walas (siódme miejsce w slalomie gigancie równoległym) jeździła na zgrupowanie z całą rodziną, która zajmowała się córeczką podczas treningów.

– Miałam odciągnięty pokarm, który przywieźliśmy w specjalnej zamrażarce. Wstawaliśmy rano, karmiłam córeczkę i oddawałam ją babci pod opiekę. O 7 wyjeżdżałam na trening, a o 12 już wracałam do hotelu i resztę dnia spędzałam z dzieckiem, a mama mogła korzystać ze strefy spa. Córeczka była malutka, miała 3,5 miesiąca, więc na ogół spała. Wszystko działo się według stałego harmonogramu, a dzieci to bardzo lubią. Nawet teraz córeczka pilnuje, żeby drzemki były o tej samej porze – mówiła „Rz” po swoim powrocie do sportu.

Urodziła dziecko, zniknęły problemy zdrowotne. Kim jest Eliza Rucka-Michałek?

Jeszcze inną historię mogłaby opowiedzieć Eliza Rucka-Michałek, której ciąża i macierzyństwo dały szansę na powrót do sportu. Lekarze zabronili jej trenować biegi narciarskie, bo cierpiała na zespół wazowagalny i mdlała podczas wysiłku. Jak sama mówi, wszystkie problemy zniknęły, gdy spodziewała się dziecka.

Od przejścia na przedwczesną „emeryturę” urodziła dwójkę dzieci i dziesięć miesięcy temu spróbowała się ścigać jeszcze raz. Do formy wróciła w ekspresowym tempie i zajęła ósme miejsce w biegu na 50 km. Ma ledwie 26 lat i jeszcze spory kawałek kariery przed sobą.