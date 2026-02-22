Reklama

Niespodziewane emocje ostatniego dnia igrzysk. Sensacyjny medal dla Polski był blisko

Eliza Rucka-Michałek była o krok od medalu w biegu na 50 km techniką klasyczną. Do sportu wróciła po czterech latach przerwy.

Publikacja: 22.02.2026 14:30

Eliza Rucka-Michałek

Eliza Rucka-Michałek

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

Łukasz Majchrzyk

Takiego wyniku w Polsce nikt się nie spodziewał. Nadzieje medalowe wiązaliśmy z występami łyżwiarzy szybkich i skoczków narciarskich, ewentualnie Aleksandry Król-Walas w snowboardowym slalomie. Na biegi narciarskie nikt nie liczył, bo od kiedy karierę skończyła Justyna Kowalczyk, nie mamy nikogo, kto odgrywałby ważną rolę w stawce Pucharu Świata.

Okazało się jednak, że było blisko powtórki z Turynu, gdzie w 2006 r. biatlonista Tomasz Sikora wywalczył srebro w biegu masowym na dzień przed zamknięciem igrzysk. Najpierw miłą niespodziankę sprawił Dominik Bury, który w sobotę przybiegł na 12. pozycji na dystansie 50 km stylem klasycznym. W niedzielę polskich kibiców czekały jeszcze większe emocje. Rucka-Michałek nie była wymieniana w gronie faworytek, chyba nikt nie myślał o niej jako o zawodniczce, która mogłaby się włączyć do walki o czołową dziesiątkę, a tymczasem Polka była o krok od brązowego medalu.

Czytaj więcej

Kacper Tomasiak zdobył we Włoszech trzy medale
Publicystyka
Mirosław Żukowski: Kacper Tomasiak dobrze uzbrojony

Mdlała w trakcie wysiłku, osiągnęła znakomity wynik na igrzyskach. Kim jest Eliza Rucka-Michałek?

Przez 30 kilometrów biegła sama, ścigając grupę rywalizującą o medal. Tempo miała fantastyczne, na każdym pomiarze czasu odrabiała po 10 sekund, a na 44. kilometrze traciła do grupy walczącej o trzecie miejsce (Szwedka Ebba Andersson i Norweżka Heidi Weng były wyraźnie z przodu) już tylko 15 sekund. Ostatecznie Rucka-Michałek przybiegła na metę na ósmej pozycji, ale jest to doskonały wynik, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, jaką historię przeszła polska narciarka.

Cztery lata temu lekarze kazali jej rzucić sport, bo mdlała w trakcie wysiłku. Okazało się, że cierpi na zespół wazowagalny, który powoduje spadek ciśnienia krwi i zwolnienie akcji serca. Wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci, aż w końcu dziesięć miesięcy temu zdecydowała się wrócić do biegania.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kamila Sellier tuż przed wypadkiem
Sporty zimowe
Dramatyczny wypadek Polki na igrzyskach. Kamila Sellier już po operacji, kiedy opuści szpital?

Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Na jednym z etapów cyklu Tour de Ski zajęła szóste miejsce i takiego sukcesu polskie biegi nie notowały od czasów Kowalczyk. Była też 16. w trakcie trudnego podbiegu pod Alpe Cermis. Jak mogliśmy się przekonać ostatniego dnia igrzysk, to nie był szczyt jej możliwości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

narciarstwo XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Joanna Jakieła
Sporty zimowe
Szanse na medal uciekły na strzelnicy. Jak polskie biatlonistki zakończyły igrzyska?
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Kamila Sellier tuż przed wypadkiem
Sporty zimowe
Dramatyczny wypadek Polki na igrzyskach. Kamila Sellier już po operacji, kiedy opuści szpital?
Skialpiniści: najnowsi w rodzinie olimpijskiej. Narty, foki i płacz Polki
Sporty zimowe
Skialpiniści: najnowsi w rodzinie olimpijskiej. Narty, foki i płacz Polki
Igrzyska innowacji. „Zmierzyć to, czego ludzkie oko już nie wychwyci"
Sporty zimowe
Igrzyska innowacji. „Zmierzyć to, czego ludzkie oko już nie wychwyci"
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama