Johannes Hoesflot Klaebo. Bohater zimowych igrzysk ma więcej złota niż Polska

To był jego trzeci olimpijski start – najbardziej udany. Zdobył wszystko, co było do zdobycia. Wygrał każdą z sześciu konkurencji, w której startował. Triumfował indywidualnie i w drużynie, w sprincie, jak i na 50 km, niezależnie od techniki.
– To były dwa znakomite, ale i szalone tygodnie. W Norwegii mawiamy, że jeśli chcesz się stać mężczyzną, musisz zwyciężyć w biegu na 50 km. Możliwość zrobienia tego na igrzyskach olimpijskich to coś niesamowitego, z czego jestem naprawdę dumny – opowiadał po ostatnim olimpijskim triumfie.
Na włoskich trasach Klaebo śrubował rekordy. Przed nim nikt nie stał sześć razy na najwyższym stopniu podium podczas jednych zimowych igrzysk. W klasyfikacji medalowej zająłby w pojedynkę dziewiąte miejsce, przed Austriakami i Japończykami.
W zestawieniu wszech czasów zostawił w tyle swoich rodaków: Marit Bjoergen i Bjoerna Daehliego oraz biatlonistę Ole Einara Bjoerndalena, którzy w karierze uzbierali po osiem złotych medali. O tym, jakiego wyczynu dokonał, najlepiej świadczy fakt, że nawet biorąc pod uwagę letnie igrzyska, wyprzedza go tylko amerykański król pływania Michael Phelps, 23-krotny mistrz olimpijski.
Klaebo przyczynił się wyraźnie do tego, że Norwegia znów wygrała klasyfikację medalową (rekordowe 41 krążków, w tym 18 złotych). Do zwiększenia popularności biegów z pewnością też. – To dla nas miłe, że ludzie zaczynają się interesować naszą dyscypliną – przyznaje.
Viralem stało się nagranie ze sprintu, gdy podczas podbiegu Klaebo gna do mety i uzyskuje nad rywalami tak dużą przewagę, że na ostatnich metrach ma czas spojrzeć za siebie, by sprawdzić, jak daleko zostawił ich w tyle. A przy tym jeszcze delektować się jazdą. – To uczucie, gdy już wiem, że wygram, jest fantastyczne. To właśnie dla niego tak ciężko trenuję – nie ukrywał w rozmowie z „The Athletic”.
Z Włoch przywiezie worek medali, ale co ciekawe nie otrzyma za nie żadnej nagrody finansowej. Norweski Komitet Olimpijski nie przewiduje premii, pieniądze woli przeznaczać na szkolenie i rozwój utalentowanych zawodników.
Takim talentem był także Klaebo. Już jako 15-latek powiedział dziadkowi, że chce zostać najlepszym biegaczem narciarskim na świecie. Podporządkował temu całe swoje życie, ale na początku pragnął zwyciężyć w choćby jednym wyścigu Pucharu Świata. – Szczerze mówiąc, wydawało się to nierealne, bardziej przypominało sen niż rzeczywistość – wspomina.
Czytaj więcej
Mediolan i Cortina d’Ampezzo pozostaną w naszej pamięci jako igrzyska z sensacyjnym bohaterem i p...
Kilkanaście lat później stał się pierwszym zawodnikiem od ponad wieku, który wygrał wszystkie konkurencje w biegach narciarskich. I wciąż nie powiedział ostatniego słowa. W październiku skończy 30 lat, na pewno zobaczymy go jeszcze na kolejnych igrzyskach we francuskich Alpach.
Norwegowie ponownie wygrali klasyfikację medalową. Polacy zimowe igrzyska kończą z trzema srebrami i brązem, na...
Hokeiści USA zostali mistrzami olimpijskimi, pokonując w finale Kanadę 2:1. Decydował złoty gol w drugiej minuci...
Eliza Rucka-Michałek była o krok od medalu w biegu na 50 km techniką klasyczną. Do sportu wróciła po czterech la...
Trzy polskie biatlonistki wystartowały w biegu masowym, ale żadna z nich nie zdołała włączyć się do walki o czoł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas