Kacper Tomasiak. Wicemistrz olimpijski w skokach to niesamowicie spokojny człowiek

– Kiedy podczas Turnieju Czterech Skoczni jest dzień bez skoków i można się zregenerować, bo tylko ćwiczymy na siłowni, to ja czy Piotrek Żyła i tak wstaniemy o 7.30 lub najdalej o 8, a on spokojnie zejdzie na śniadanie o 10, bo trzeba się wyrobić przed zamknięciem stołówki. Ma w sobie ten spokój i potrafi się wyłączyć. Takie podejście jest trudne do wypracowania, on ma je naturalnie. Jeśli zawodnik ma już takie predyspozycje, cechy sprzyjające w osiąganiu sukcesów, to niewiele trzeba zmieniać, tylko iść cały czas do przodu – mówi „Rz” kolega Tomasiaka z kadry Maciej Kot, olimpijczyk z Soczi i brązowy medalista w drużynie z Pjongczangu.

Jego koledzy z reprezentacji są od niego dużo starsi, a mimo to nowy wicemistrz olimpijski potrafił odnaleźć się w grupie, gdzie pełno jest różnych charakterów. Od niektórych zawodników dzieli go niemal całe pokolenie: Piotr Żyła ma 39 lat, Stoch skończy niedługo, Dawid Kubacki to już pan 36-letni, a najmłodszy w tym gronie Kot ma 35 lat.

Potrafi żartować. Co koledzy z kadry mówią o Kacprze Tomasiaku?

– Może nie jest najgłośniejszy w grupie jak Piotrek, którego wszędzie jest pełno, ale Kacper też ma dobre poczucie humoru, potrafi się żartem odgryźć, choć ma też fajny szacunek do starszych kolegów. Piotrek przypomniał kiedyś w rozmowie ze mną, że on sam ma syna niemal w wieku Kacpra i to dopiero otwiera oczy na różnicę pokoleń. Jest jednak bardzo dojrzały i można z nim pogadać na różne tematy – dodaje Maciej Kot.

Można mieć nadzieję, że doczekaliśmy się skoczka, który na stałe zagości w światowej czołówce i będzie cieszył kibiców przez lata, zwłaszcza że jeszcze ma rezerwy. Szybko urósł i dużo szybciej mógł ustabilizować swoją pozycję dojazdową. Sławomir Hankus zauważa, że Tomasiak zachowuje się na rozbiegu tak jak najlepsi na świecie.

– Teraz jest tendencja, żeby na dojeździe do progu być nisko na nogach, pochylonym do przodu i on właśnie tak robi, a do tego trzeba mieć dobrą mobilność bioder, stawu skokowego i kolan. Nie miał z tym problemów, ale dbał też o mobilność i wykonywał odpowiednie ćwiczenia – mówi „Rz” jego trener z SMS Szczyrk, ekspert Eurosportu.