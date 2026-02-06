Aktualizacja: 06.02.2026 12:23 Publikacja: 06.02.2026 05:02
Justyna Kowalczyk ze złotym medalem igrzysk olimpijskich w Soczi
Foto: PAP
Polacy na zimowych igrzyskach rywalizowali nieprzerwanie od 1924 r., lecz ich medalową niemoc przerwał dopiero 32 lata później Franciszek Gąsienica Groń.
Zakopiańczyk niespodziewanie zajął trzecie miejsce podczas rywalizacji kombinatorów norweskich w Cortinie d’Ampezzo. Lepsi od niego byli tylko Sverre Stenersen i Bengt Eriksson. I choć obecnie zimowy dwubój nie cieszy się już takim uznaniem, to wtedy była to konkurencja prestiżowa, a jej zwycięzcę tytułowano „królem nart”. Nasz rodak sprawił Polsce wielką radość, a we Włoszech sporego kalibru sensację, bo do miejsc na podium typowani byli wyłącznie Skandynawowie.
Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026
Foto: PAP
Talent i osiągnięcia wspaniałego górala nie poszły na marne, bo Gąsienica Groń był później świetnym trenerem miejscowego klubu, gdzie wychował wielu mistrzów Polski w dyscyplinach narciarstwa klasycznego. Nasz bohater skoczni pod Giewontem z pewnością nie wspominał tylko pozytywnie. W 1957 r. podczas lokalnych zawodów zaliczył na niej niefortunny upadek, którego skutkiem było złamanie kręgów kręgosłupa, obojczyka i wstrząśnienie mózgu. Na szczęście wrócił do zdrowia i wznowił nawet karierę, ale nie uzyskiwał już tak fantastycznych rezultatów. Jego zasługi dla polskiego sportu zostały docenione, ponieważ Gąsienica Groń został odznaczony Srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Na następnych igrzyskach Polacy mogli cieszyć się z kolejnych medali, które wywalczyli w jednej konkurencji. W Squaw Valley druga w biegu na 1500 metrów była panczenistka Elwira Seroczyńska, a trzecia Helena Pilejczyk. Co ciekawe, początkowo działacze nie zgadzali się na ich wyjazd do USA, argumentując to stratą pieniędzy i nie dając paniom większych szans na olimpijski krążek.
Na pierwsze upragnione złoto Polska czekała aż do 1972 r., kiedy Wojciech Fortuna dokonał tego, o czym marzyli wcześniej wszyscy jego rodacy ze Stanisławem Marusarzem i Bronisławem Czechem na czele. Na skoczni średniej w Sapporo karty rozdawali Japończycy i wydawało się, że na większym obiekcie będzie podobnie. Okurayama tego dnia nie była jednak łaskawa dla gospodarzy, gdyż zabrakło ich w ścisłej czołówce.
Medale Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich
Foto: PAP
19-letni Fortuna swoje zwycięstwo w Azji zawdzięcza fenomenalnemu skokowi na 111 m. Jego przewaga po pierwszej serii była na tyle duża, że kolejna zdecydowanie słabsza próba na 87,5 m nie odebrała mu wygranej. Polak zaledwie o 0,1 pkt wyprzedził ostatecznie Szwajcara Waltera Steinera, a skład pierwszej trójki uzupełnił Rainer Schmidt z NRD. Po wyczynie Fortuny Zakopane przygotowało dla niego gorące powitanie, a szczęśliwy skok w Japonii całkowicie odmienił jego życie. Zyskał splendor, sławę i miejsce w historii, stając się narodowym bohaterem. Zakopiańczyk musiał mierzyć się z ogromną popularnością, co trochę go przygniotło, bo w kolejnych latach jego wyniki nie były już tak zadowalające.
Na następny olimpijski krążek Polska musiała czekać aż 30 lat. W Salt Lake City sytuacja była zupełnie inna. Adam Małysz wyruszył za ocean jako faworyt do złota. Tam plany wszystkim nieoczekiwanie pokrzyżował jednak młodziutki Simon Ammann, a Orzeł z Wisły pofrunął po srebro i brąz.
Choć czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli 2006 r. miał zupełnie nieudany, to Polacy igrzyska w Turynie zakończyli z takim samym dorobkiem, co w Ameryce Północnej. Bohaterami tym razem zostali Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.
Dla naszej biegaczki narciarskiej brąz w biegu na 30 km stylem dowolnym był dopiero preludium do jej bogatej kariery, a srebro w biegu ze startu wspólnego okazało się życiowym sukcesem Sikory. Zawodnik z Wodzisławia Śląskiego ma z Włochami bardzo dobre wspomnienia, ponieważ w 1995 r. wygrał bieg indywidualny na mistrzostwach świata w Anterselvie. Polak o mały włos mógł w Turynie zgarnąć złoto, bo przewodził stawce po ostatnim strzelaniu, ale na końcowym odcinku wyprzedził go Michael Greis. Nasz reprezentant na mecie rozdzielił dwie gwiazdy biatlonu, plasując się między Niemcem, a fenomenalnym Ole Einarem Bjoerndalenem.
Czytaj więcej
Zaczynają się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Przez kilkanaście dn...
Vancouver 2010 polskim kibicom kojarzy się przede wszystkim z popisami Justyny Kowalczyk i z wysoką dyspozycją Małysza. Narciarka z Kasiny Wielkiej wróciła z Kanady z aż trzema medalami, w tym jednym z tego najcenniejszego kruszcu. Polka po złoto pobiegła na 30 km techniką klasyczną, pokonując na finiszu o długość paznokcia wielką Norweżkę Marit Bjoergen. Do swojej kolekcji dołożyła również srebro w sprincie i brąz w biegu łączonym, nawiązując tym samym do osiągnięć Ireny Szewińskiej i Otylii Jędrzejczak. Lekkoatletka i pływaczka także wywalczyły trzy krążki podczas jednych igrzysk.
Małysz przeżył natomiast po ośmiu latach deja vu, bo znów na olimpijskiej skoczni pokonał go tylko Ammann. W Kanadzie na najniższym stopniu podium biegu drużynowego znalazły się za to panczenistki w składzie: Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak i Katarzyna Bachleda-Curuś.
Minęły kolejne cztery lata i przyszedł czas na najlepsze dla Polaków igrzyska w Soczi. Klasą samą dla siebie był Kamil Stoch. Na mniejszym obiekcie był poza zasięgiem konkurentów, triumfował też na dużej skoczni, ale tam stoczył zaciętą walkę z Noriakim Kasai, a o jego zwycięstwie przesądziły wyższe noty za styl.
W Soczi powiodło się również Kowalczyk, która została mistrzynią olimpijską w biegu na 10 km stylem klasycznym, mimo złamanej kości śródstopia. W dodatku swój plan perfekcyjnie w biegu na 1500 m wykonał Zbigniew Bródka. Strażak z Głowna ten dystans przejechał idealnie, ustanawiając przy okazji rekord toru. Za plecami naszego rodaka znalazł się nie byle kto, bo znakomity Holender Koen Verweij, który stracił do Polaka raptem 0,003 s.
Czytaj więcej
Zimowe igrzyska olimpijskie właśnie się zaczynają, ale podniecenia nimi nie widać, jakbyśmy zdawa...
To jednak nie koniec polskiej listy sukcesów w Rosji. Brąz za bieg drużynowy powędrował w ręce Bródki, Jana Szymańskiego i Konrada Niedźwiedzkiego, a srebra w tej konkurencji zawisły na szyjach Bachledy-Curuś, Woźniak, Złotkowskiej i Natalii Czerwonki.
W Pjongczangu i Pekinie tak kolorowo już nie było. Na dwóch ostatnich zimowych igrzyskach Polskę uratowały skoki narciarskie. W Korei Południowej swoje kolejne złoto zgarnął Stoch, a trzecie miejsce w konkursie drużynowym zdobyli Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Trzeba przyznać, że Polacy pod wodzą Stefana Horngachera latali naprawdę daleko. Z kolei nasz honor w Chinach obronił Kubacki, który na normalnym obiekcie w Zhangjiakou przegrał tylko z Ryoyu Kobayashim i Manuelem Fettnerem.
Miejmy nadzieję, że w Mediolanie Polacy będą kontynuować medalową passę.
Dyscypliny na zimowych igrzyskach olimpijskich
Foto: PAP
Złoci
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zaczynają się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Przez kilkanaście dni będą sportowe...
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie stratują już w piątek 6 lutego i potrwają do niedzieli 22 lutego...
Niektórzy doznali kontuzji, inni stracili dawną formę, a pozostali z powodów osobistych musieli zrobić sobie prz...
Rosyjskiej flagi na rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Amp...
Przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi wybuchła wojna na samym szczycie. Roli mediatora w konflikcie między Pols...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas