Na następnych igrzyskach Polacy mogli cieszyć się z kolejnych medali, które wywalczyli w jednej konkurencji. W Squaw Valley druga w biegu na 1500 metrów była panczenistka Elwira Seroczyńska, a trzecia Helena Pilejczyk. Co ciekawe, początkowo działacze nie zgadzali się na ich wyjazd do USA, argumentując to stratą pieniędzy i nie dając paniom większych szans na olimpijski krążek.

Na pierwsze upragnione złoto Polska czekała aż do 1972 r., kiedy Wojciech Fortuna dokonał tego, o czym marzyli wcześniej wszyscy jego rodacy ze Stanisławem Marusarzem i Bronisławem Czechem na czele. Na skoczni średniej w Sapporo karty rozdawali Japończycy i wydawało się, że na większym obiekcie będzie podobnie. Okurayama tego dnia nie była jednak łaskawa dla gospodarzy, gdyż zabrakło ich w ścisłej czołówce.

Medale Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich Foto: PAP

19-letni Fortuna swoje zwycięstwo w Azji zawdzięcza fenomenalnemu skokowi na 111 m. Jego przewaga po pierwszej serii była na tyle duża, że kolejna zdecydowanie słabsza próba na 87,5 m nie odebrała mu wygranej. Polak zaledwie o 0,1 pkt wyprzedził ostatecznie Szwajcara Waltera Steinera, a skład pierwszej trójki uzupełnił Rainer Schmidt z NRD. Po wyczynie Fortuny Zakopane przygotowało dla niego gorące powitanie, a szczęśliwy skok w Japonii całkowicie odmienił jego życie. Zyskał splendor, sławę i miejsce w historii, stając się narodowym bohaterem. Zakopiańczyk musiał mierzyć się z ogromną popularnością, co trochę go przygniotło, bo w kolejnych latach jego wyniki nie były już tak zadowalające.

Sukcesy Adama Małysza i Justyny Kowalczyk

Na następny olimpijski krążek Polska musiała czekać aż 30 lat. W Salt Lake City sytuacja była zupełnie inna. Adam Małysz wyruszył za ocean jako faworyt do złota. Tam plany wszystkim nieoczekiwanie pokrzyżował jednak młodziutki Simon Ammann, a Orzeł z Wisły pofrunął po srebro i brąz.

Choć czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli 2006 r. miał zupełnie nieudany, to Polacy igrzyska w Turynie zakończyli z takim samym dorobkiem, co w Ameryce Północnej. Bohaterami tym razem zostali Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.