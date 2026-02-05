W piątek ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Do Włoch przyjechały nawet gwiazdy NHL

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób aktualne wydarzenia geopolityczne wpływają na zimowe igrzyska olimpijskie?

Dlaczego reprezentacja Rosji ma ograniczone możliwości udziału w igrzyskach?

Jakie zmiany organizacyjne wprowadzono podczas przygotowań do igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo?

Jakie są oczekiwania wobec polskiej reprezentacji?

Kiedy w 2022 r. gasł olimpijski znicz w Pekinie, świat za chwilę miał się zmienić. Rosyjskie wojska stały już pod granicą z Ukrainą i, jak się okazało, kilkadziesiąt godzin później miały ją przekroczyć. Cztery lata później wojna dalej trwa, a chociaż czołgi już nie stoją pod Kijowem, to drony i rakiety wciąż latają nad miastem. Nie zanosi się na to, by w trakcie igrzysk, zgodnie z antyczną grecką tradycją, na Ukrainie miało być choćby zawieszenie broni.

Podobnie jest w Strefie Gazy, gdzie armia izraelska wkroczyła w odwecie za atak terrorystyczny Hamasu. Tam walki wprawdzie ustały, ale katastrofa humanitarna trwa, a media donoszą o dziesiątkach tysięcy dzieci koczujących w namiotach.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Bez Rosji, ale z Izraelem

Rosyjskiej reprezentacji na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo nie będzie. Sportowcy z tego kraju mogą wystąpić, ale jako „neutralni” zawodnicy. Jeśli zdobędą złoty medal, to nie wysłuchają swojego hymnu, nie będą mogli eksponować narodowych symboli, ale nie powinni narzekać. Samo dopuszczenie do startu we Włoszech to jednak i tak duży ukłon w ich stronę.

W Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo będzie za to reprezentacja Izraela, który potęgą w zimowych sportach nie jest, ale wysyła na igrzyska bobsleistów (wystartują w czwórce i w dwójce), skeletonistę, biegacza, narciarzy alpejskich i łyżwiarkę figurową Marię Seniuk, która, żeby było ciekawiej, urodziła się w Moskwie i do 2017 r. reprezentowała Rosję. Jak tych sportowców przyjmą kibice? W piłce nożnej oficjalnie trwa dla Rosjan zakaz, choć prezydent FIFA Gianni Infantino wzywa do jego zniesienia. Piłkarze z Izraela grają natomiast, jakby nic się nie działo, choć na wielu stadionach zdarzają się protesty.