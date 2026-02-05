Reklama

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Harmonogram i starty Polaków

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie stratują już w piątek 6 lutego i potrwają do niedzieli 22 lutego. Olimpijczycy będą rywalizować we Włoszech. Przed nami ponad dwa tygodnie sportowych emocji. Oto dokładny program igrzysk z uwzględnieniem startów Polaków.

Publikacja: 05.02.2026 15:06

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026

Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

Anna Rogalska

Gospodarzami tegorocznych XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich będą dwa miasta – Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Ceremonia otwarcia odbędzie się 6 lutego o godz. 20. Organizatorzy zapowiadają spektakularne show na stadionie San Siro w Mediolanie. Rywalizacja w części dyscyplin ruszyła już w środę 4 lutego.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 sportowcy będą rywalizować w 16 dyscyplinach i 116 konkurencjach. O medale zawalczą olimpijczycy z 93 krajów. W tegorocznych igrzyskach weźmie udział 59 reprezentantów Polski, wśród nich 30 kobiet i 29 mężczyzn. Nasi reprezentanci wystartują łącznie w 12 dyscyplinach. Chorążymi polskiej kadry olimpijskiej będą łyżwiarka szybka Natalia Czerwonka oraz Kamil Stoch, dla którego będzie to ostatni występ olimpijski.

Czytaj więcej

Władimir Semirunnij, jeden z kandydatów do olimpijskiego medalu, do Polski przeprowadził się w 2023
Sporty zimowe
Igrzyska olimpijskie. Urodzili się w Rosji, powalczą o medale dla Polski

Z poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r. nasza reprezentacja przywiozła tylko jeden medal, był to brązowy krążek wywalczony przez Dawida Kubackiego w skokach narciarskich. Tym razem eksperci mówią o sporych szansach medalowych Polaków, m.in. w łyżwiarstwie szybkim i short tracku, a także w narciarstwie alpejskim czy snowboardzie. Nadzieją w skokach narciarskich jest natomiast Kacper Tomasiak.

Program Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Poniżej szczegółowy program igrzysk z uwzględnieniem startów reprezentantów Polski: 

6 lutego (piątek):

  • 9.55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
  • 11.35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
  • 13.35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)
  • 20.00 – ceremonia otwarcia

7 lutego (sobota):

  • 13.00 – biegi narciarskie, bieg łączony 10+10 km kobiet, finał (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • 17.00 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 1. ślizg (Mateusz Sochowicz)
  • 18.32 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 2. ślizg (Mateusz Sochowicz)
  • 18.45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, finał (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
  • 19.45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)
  • 22.05 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec dowolny (ew. Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

8 lutego (niedziela):

  • 9:00 – snowboard, slalom gigant równoległy kobiet – eliminacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)
  • 9.30 – snowboard, slalom gigant równoległy mężczyzn – eliminacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
  • 11.30 – narciarstwo alpejskie, zjazd kobiet, finał (Maryna Gąsienica-Daniel)
  • 12.30 – biegi narciarskie, bieg łączony 10+10 km mężczyzn, finał (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
  • 13.00 – snowboard, slalom gigant równoległy kobiet i mężczyzn – finały (ew. Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas, Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
  • 14.05 – biathlon, sztafeta mieszana 4x6 km, finał (Polska)
  • 17.00 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)
  • 18.34 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 4. ślizg, finał (Mateusz Sochowicz)
  • 19.30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
  • 20.45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program dowolny (ew. Jekaterina Kurakowa)
  • 21.55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program dowolny (ew. Władimir Samojłow)
9 lutego (poniedziałek):

  • 17.00 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 1. ślizg (Klaudia Domaradzka)
  • 17.30 – łyżwiarstwo szybkie, 1000 m kobiet, finał (Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)
  • 18.35 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 2. ślizg (Klaudia Domaradzka)
  • 19.00 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, FINAŁ (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

10 lutego (wtorek):

  • 9.15 – biegi narciarskie, sprint techniką klasyczną kobiet, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • 9.55 – biegi narciarskie, sprint techniką klasyczną mężczyzn, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
  • 10.30 – narciarstwo alpejskie, kombinacja drużynowa kobiet, zjazd (Maryna Gąsienica-Daniel)
  • 10.30 – short track, 500 m kobiet, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 11.10 – short track, 1000 m mężczyzn, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 11.45 biegi narciarskie, sprint techniką klasyczną kobiet i mężczyzn, FINAŁY (ew. Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
  • 11.59 – short track, sztafeta mieszana, 1/4 finału (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 12.34 – short track, sztafeta mieszana, 1/2 finału (ew. Polska)
  • 13.03 – short track, sztafeta mieszana, finał B (ew. Polska)
  • 13.10 – short track, sztafeta mieszana, finał A (ew. Polska)
  • 13.30 – biathlon, bieg indywidualny na 20 km mężczyzn, finał (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • 14.00 – narciarstwo alpejskie, kombinacja drużynowa kobiet, slalom (Aniela Sawicka)
  • 17.00 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)
  • 18.30 – łyżwiarstwo figurowe, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)
  • 18.34 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 4. ślizg, finał (Klaudia Domaradzka)
  • 18.45 – skoki narciarskie, konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej, finał (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

11 lutego (środa):

  • 10.00 – kombinacja norweska, skoki na normalnej skoczni mężczyzn (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 13.45 – kombinacja norweska, bieg na 10 km mężczyzn, finał (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 14.15 – biathlon, bieg indywidualny kobiet na 15 km, finał (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • 17.00 – saneczkarstwo, dwójki kobiet – 1. ślizg (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)
  • 17.51 – saneczkarstwo, dwójki mężczyzn – 1. ślizg (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)
  • 18.30 – łyżwiarstwo szybkie, 1000 m mężczyzn, finał (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
  • 18.53 – saneczkarstwo, dwójki kobiet – 2. ślizg (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)
  • 19.44 – saneczkarstwo, dwójki mężczyzn – 2. ślizg (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)
12 lutego (czwartek):

  • 11.30 – narciarstwo alpejskie, supergigant kobiet, finał (Maryna Gąsienica-Daniel)
  • 13.00 – biegi narciarskie, 10 km stylem dowolnym kobiet, finał (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • 18.30 – saneczkarstwo, sztafeta mieszana, finał (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)
  • 20.15 – short track, 500 m kobiet, ćwierćfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 20.28 – short track, 1000 m mężczyzn, ćwierćfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21.00 – short track, 500 m kobiet, półfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 21.07 – short track, 1000 m mężczyzn, półfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21.31 – short track, 500 m kobiet, finał B (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 21.36 – short track, 500 m kobiet, finał A (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 21.43 – short track, 1000 m mężczyzn, finał B (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21.48 – short track, 1000 m mężczyzn, finał A (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

13 lutego (piątek):

  • 11.45 – biegi narciarskie, 10 km stylem dowolnym mężczyzn, FINAŁ (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
  • 14.00 – biathlon, sprint na 10 km mężczyzn, finał (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • 16.00 – łyżwiarstwo szybkie, 10 000 m mężczyzn, finał (Władimir Semirunnij)
  • 19.00 – łyżwiarstwo figurowe, soliści, program dowolny, finał (ew. Władimir Samojłow)

14 lutego (sobota):

  • 12.00 – biegi narciarskie, sztafeta 4x7,5 km kobiet, finał (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • 14.45 – biathlon, sprint na 7,5 km km kobiet, finał (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • 17.00 – łyżwiarstwo szybkie, 500 m mężczyzn, finał (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
  • 18.45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, finał (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
  • 20.15 – short track, 1500 m mężczyzn, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21.01 – short track, 1000 m kobiet, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 21.49 – short track, 1500 m mężczyzn, półfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 22.35 – short track, 1500 m mężczyzn, finał B (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 22.42 – short track, 1500 m mężczyzn, finał A (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

15 lutego (niedziela):

  • 10.00 – bobsleje, jedynki kobiet –1. ślizg (Linda Weiszewski)
  • 10.00 – narciarstwo alpejskie, slalom gigant kobiet – 1. przejazd (Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
  • 11.15 – biathlon, bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • 11.50 – bobsleje, jedynki kobiet – 2. ślizg (Linda Weiszewski)
  • 13.30 – narciarstwo alpejskie, slalom gigant kobiet – 2. przejazd, finał (ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
  • 14.45 – biathlon, bieg na dochodzenie na 10 km kobiet, finał (ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • 17.03 – łyżwiarstwo szybkie, 500 m kobiet, finał (Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)
  • 18.45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, finał (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
  • 19.45 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

16 lutego (poniedziałek):

  • 10.00 – narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn – 1. przejazd (Michał Jasiczek)
  • 11.00 – short track, 1000 m kobiet, ćwierćfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 11.17 – short track, 500 m mężczyzn, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 11.57 – short track, 1000 m kobiet, półfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 12.41 – short track, 1000 m kobiet, finał B (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 12.47 – short track, 1000 m kobiet, finał A (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 13.30 – narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn – 2. przejazd, finał (ew. Michał Jasiczek)
  • 19.00 – skoki narciarskie, konkurs duetów mężczyzn na skoczni dużej, finał (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
  • 19.00 – bobsleje, jedynki kobiet – 3. ślizg (Linda Weiszewski)
  • 20.00 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe, program dowolny, finał (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
  • 21.06 – bobsleje, jedynki kobiet – 4. ślizg, finał (Linda Weiszewski)
17 lutego (wtorek):

  • 10.00 – kombinacja norweska, skoki na dużej skoczni mężczyzn (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 13.45 – kombinacja norweska, bieg na 10 km mężczyzn, finał (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 14.30 – biathlon, sztafeta 4x7,5 km mężczyzn, finał (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • 18.45 – łyżwiarstwo figurowe, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

18 lutego (środa):

  • 9.45 – biegi narciarskie, sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje (Polska)
  • 10.00 – narciarstwo alpejskie, slalom kobiet – 1. przejazd (Aniela Sawicka)
  • 10.15 – biegi narciarskie, sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje (Polska)
  • 11.45 – biegi narciarskie, sprint drużynowy kobiet, finał (ew. Polska)
  • 12.15 – biegi narciarskie, sprint drużynowy mężczyzn, finał (ew. Polska)
  • 13.30 – narciarstwo alpejskie, slalom kobiet – 2. przejazd, finał (ew. Aniela Sawicka)
  • 14.45 – biathlon, sztafeta 4x6 km kobiet, finał (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • 20.15 – short track, 500 m mężczyzn, ćwierćfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 20.44 – short track, 500 m mężczyzn, półfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21.27 – short track, 500 m mężczyzn, finał B (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21.32 – short track, 500 m mężczyzn, finał A (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

19 lutego (czwartek):

  • 9.50 – skialpinizm, sprint kobiet, kwalifikacje (Iwona Januszyk)
  • 10.00 – kombinacja norweska, skoki drużynowo mężczyzn (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 10.30 – skialpinizm, sprint mężczyzn, kwalifikacje (Jan Elantkowski)
  • 12.55 – skialpinizm, sprint kobiet, półfinały (Iwona Januszyk)
  • 13.25 – skialpinizm, sprint mężczyzn, półfinały (Jan Elantkowski)
  • 13.55 – skialpinizm, sprint kobiet, finał (Iwona Januszyk)
  • 14.00 – kombinacja norweska, sprint drużynowy, bieg 2x7,5 km mężczyzn, finał (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 14.15 – skialpinizm, sprint mężczyzn, finał (Jan Elantkowski)
  • 16.30– łyżwiarstwo szybkie, 1500 m mężczyzn, finał (Władimir Semirunnij)
  • 19.00 – łyżwiarstwo figurowe, solistki, program dowolny, finał (ew. Jekaterina Kurakowa)

20 lutego (piątek):

  • 14.15 – biathlon, bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • 16.30 – łyżwiarstwo szybkie, 1500 m kobiet, finał (Natalia Czerwonka)
  • 18.00 – bobsleje, dwójki kobiet – 1. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
  • 19.50 – bobsleje, dwójki kobiet – 2. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
  • 20.15 – short track, 1500 m kobiet, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
  • 21.02 – short track, 1500 m kobiet, półfinały (ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
  • 22.00 – short track, 1500 m kobiet, finał B (ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
  • 22.07 – short track, 1500 m kobiet, finał A (ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

21 lutego (sobota):

  • 11.00 – biegi narciarskie, 50 km techniką klasyczną mężczyzn, finał (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
  • 13.30 – skialpinizm, sztafeta mieszana, finał (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)
  • 14.15 – biathlon, bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet, finał (ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • 19.00 – bobsleje, dwójki kobiet – 3. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
  • 21.05 – bobsleje, dwójki kobiet – 4. ślizg, finał (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

22 lutego (niedziela): 

  • 10.00 – biegi narciarskie, 50 km techniką klasyczną kobiet, finał (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • 20.00 - ceremonia zamknięcia (Arena di Verona)

