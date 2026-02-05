Aktualizacja: 05.02.2026 17:01 Publikacja: 05.02.2026 15:06
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026
Foto: Mike Dot - stock.adobe.com
Gospodarzami tegorocznych XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich będą dwa miasta – Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Ceremonia otwarcia odbędzie się 6 lutego o godz. 20. Organizatorzy zapowiadają spektakularne show na stadionie San Siro w Mediolanie. Rywalizacja w części dyscyplin ruszyła już w środę 4 lutego.
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 sportowcy będą rywalizować w 16 dyscyplinach i 116 konkurencjach. O medale zawalczą olimpijczycy z 93 krajów. W tegorocznych igrzyskach weźmie udział 59 reprezentantów Polski, wśród nich 30 kobiet i 29 mężczyzn. Nasi reprezentanci wystartują łącznie w 12 dyscyplinach. Chorążymi polskiej kadry olimpijskiej będą łyżwiarka szybka Natalia Czerwonka oraz Kamil Stoch, dla którego będzie to ostatni występ olimpijski.
Czytaj więcej
Rosyjskiej flagi na rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i...
Z poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r. nasza reprezentacja przywiozła tylko jeden medal, był to brązowy krążek wywalczony przez Dawida Kubackiego w skokach narciarskich. Tym razem eksperci mówią o sporych szansach medalowych Polaków, m.in. w łyżwiarstwie szybkim i short tracku, a także w narciarstwie alpejskim czy snowboardzie. Nadzieją w skokach narciarskich jest natomiast Kacper Tomasiak.
Poniżej szczegółowy program igrzysk z uwzględnieniem startów reprezentantów Polski:
6 lutego (piątek):
7 lutego (sobota):
8 lutego (niedziela):
9 lutego (poniedziałek):
10 lutego (wtorek):
11 lutego (środa):
12 lutego (czwartek):
13 lutego (piątek):
14 lutego (sobota):
15 lutego (niedziela):
16 lutego (poniedziałek):
17 lutego (wtorek):
18 lutego (środa):
19 lutego (czwartek):
20 lutego (piątek):
21 lutego (sobota):
22 lutego (niedziela):
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niektórzy doznali kontuzji, inni stracili dawną formę, a pozostali z powodów osobistych musieli zrobić sobie prz...
Rosyjskiej flagi na rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Amp...
Przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi wybuchła wojna na samym szczycie. Roli mediatora w konflikcie między Pols...
Trzeba mnie było przez pół roku namawiać, zanim zdecydowałam się na ten krok – mówi „Rzeczpospolitej” Klaudia Ad...
Polska wyśle na zimowe igrzyska olimpijskie co najmniej 58 sportowców. Realnie polscy kibice mogą liczyć na kilk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas