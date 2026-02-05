Gospodarzami tegorocznych XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich będą dwa miasta – Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Ceremonia otwarcia odbędzie się 6 lutego o godz. 20. Organizatorzy zapowiadają spektakularne show na stadionie San Siro w Mediolanie. Rywalizacja w części dyscyplin ruszyła już w środę 4 lutego.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 sportowcy będą rywalizować w 16 dyscyplinach i 116 konkurencjach. O medale zawalczą olimpijczycy z 93 krajów. W tegorocznych igrzyskach weźmie udział 59 reprezentantów Polski, wśród nich 30 kobiet i 29 mężczyzn. Nasi reprezentanci wystartują łącznie w 12 dyscyplinach. Chorążymi polskiej kadry olimpijskiej będą łyżwiarka szybka Natalia Czerwonka oraz Kamil Stoch, dla którego będzie to ostatni występ olimpijski.

Z poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r. nasza reprezentacja przywiozła tylko jeden medal, był to brązowy krążek wywalczony przez Dawida Kubackiego w skokach narciarskich. Tym razem eksperci mówią o sporych szansach medalowych Polaków, m.in. w łyżwiarstwie szybkim i short tracku, a także w narciarstwie alpejskim czy snowboardzie. Nadzieją w skokach narciarskich jest natomiast Kacper Tomasiak.

Program Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Poniżej szczegółowy program igrzysk z uwzględnieniem startów reprezentantów Polski: