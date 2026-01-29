Olimpijski konflikt na linii PZN – PKOl. Minister sportu wkroczył do akcji

Zarząd podjął nawet stosowną uchwałę, ale zanim ją opublikował, zawodniczka ogłosiła, że wobec fali hejtu rezygnuje. Adam Małysz w rozmowie z Interią nazywa nominację dla Komorowskiej błędem, bo według kryteriów zatwierdzonych przez związek powołanie powinna była dostać Sawicka.

Z kolei zarząd PZN, jak mówił w rozmowie z TVP Sport jego członek Rafał Kot, kierował się tym, że Komorowska, chociaż szans na medal nie ma, jest bardziej wszechstronna niż Sawicka i mogłaby startować w trzech konkurencjach. Sawicka, która też jest daleko od światowej czołówki, swój udział w igrzyskach najprawdopodobniej zakończy po jednym przejeździe slalomu. Gdyby zdrowa była Magdalena Łuczak, to zapewne ona reprezentowałaby Polskę i żadnego skandalu by nie było. Niestety Łuczak w marcu odniosła poważną kontuzję kolana i do tej pory nie wróciła na stok.

Dlaczego minister sportu wezwał Adama Małysza i Radosława Piesiewicza?

Jeszcze większe zamieszanie niż w przypadku kobiecej kadry dotyczy jedynego męskiego reprezentanta, którego PKOl sam wpisał i zatwierdził do udziału w igrzyskach. Narciarska centrala chciała do Włoch wysłać Piotra Habdasa, którego rekomendował główny trener kadry Klemen Bergant. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz twierdzi jednak, że „PZN jednego z alpejczyków (Michała Jasiczka – przyp. red.) w ogóle pominął przy finansowaniu przygotowań”. Poza tym, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 18 stycznia 2026 r. Jasiczek zdobył więcej punktów FIS niż Habdas.

Po decyzji zarządu PKOl Polski Związek Narciarski wystosował list otwarty, w którym przedstawił swoje stanowisko i wskazał m.in., że od dwóch lat zawodnik nie był objęty szkoleniem centralnym, a co za tym idzie, także testami antydopingowymi. A te przepisy mają stać wyżej w hierarchii niż kryteria sportowe (tutaj też toczy się dyskusja, bo ostatnio w lepszej formie ma być Habdas).

Jasiczek miał się też nie stawiać na badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej i nie przechodził testów sprawnościowych. Stanowisko PZN miał przedstawić na zarządzie PKOl sekretarz generalny związku Tomasz Grzywacz, który zastępował prezesa, ale nie został wpuszczony na obrady.