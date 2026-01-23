Bobsleistka Klaudia Adamek dla „Rzeczpospolitej”. „Nawet siniaki mi nie przeszkadzają”

Na które igrzyska trudniej było się zakwalifikować: letnie w Tokio czy teraz zimowe w Mediolanie i Cortinie?

Nie porównuję tych dwóch osiągnięć. Lekkoatletykę trenowałam przez 13 lat, a do teamu bobslejowego weszłam półtora roku temu. Oba sukcesy traktuję tak samo, bo włożyłam ciężką pracę w to, żeby spełnić swoje marzenie.

Reklama Reklama

Jak to się stało, że akurat panią wybrano, bo to bobsleje się po panią zgłosiły...

Trener, który mi to zaproponował, prowadzi też lekkoatletów, a to środowisko hermetyczne, wszyscy się w nim znają albo co najmniej kojarzą. W bobslejach trwały poszukiwania nowych osób i tak trafili na mnie, bo do uprawiania tej dyscypliny mam bardzo dobre warunki fizyczne. Na to nałożyły się słabsze wyniki w lekkoatletyce i myślenie o tym, żeby coś zmienić. Trener najpierw długo szukał mojego numeru telefonu, a kiedy się zgodziłam, że można go podać, od razu zadzwonił. Nie poszło tak łatwo, bo najpierw trzeba mnie było przez pół roku namawiać, zanim zdecydowałam się na ten krok.

Dlaczego?

To było tuż przed startem sezonu halowego, a w perspektywie walka o igrzyska w Paryżu, na które cały czas miałam nadzieję. Walczyłam o powrót do kadry i niczego innego nie miałam w głowie. Trudno było rzucić to z dnia na dzień, a potem pójść w zupełnie inną stronę. Praktycznie całe moje wcześniejsze życie podporządkowałam bieganiu.

Jest w pani skłonność do rzucania się na głęboką wodę?

Moja mama czy babcia są nauczone, że najważniejsza jest stabilizacja i bezpieczeństwo, dlatego odradzały mi zmianę. Podjęłam tę decyzję dzięki pani psycholog, z którą od wielu lat pracuję, i przyjaciółce. One mnie przekonały, że może warto by spróbować. Radziłam się też mojego ówczesnego trenera Jacka Lewandowskiego, pytałam Marikę Popowicz, która jest bardziej doświadczona ode mnie. Oni wszyscy od razu reagowali pozytywnie, powtarzali, że to będą dla mnie nowe bodźce, takie odrodzenie, bo sportowo, ale też prywatnie byłam zdołowana.