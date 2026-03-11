Lewandowski wrócił do wyjściowego składu Katalończyków. Po tym, jak przed tygodniem złamał kość oczodołu, musiał jednak grać w ochronnej masce.

To był dla niego trudny mecz. Nie miał wielu okazji bramkowych, był skutecznie pilnowany przez obrońców rywali i musiał toczyć z nimi zacięte pojedynki. Po 70. minutach opuścił boisko, zmienił go Marcus Rashford.

Liga Mistrzów. Lamine Yamal rzuca koło ratunkowe Barcelonie

Wszystko, co najważniejsze w Newcastle, działo się w ostatnich dziesięciu minutach. Najpierw Joana Garcíę pokonał Harvey Barnes, a w doliczonym czasie z karnego wyrównał Yamal. Sprawa awansu rozstrzygnie się więc na Camp Nou.

Niestety za tydzień z Ligą Mistrzów pożegna się Nicola Zalewski. Jego Atalanta przegrała u siebie z Bayernem aż 1:6 i rewanż w Monachium będzie tylko formalnością.