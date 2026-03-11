Lewandowski wrócił do wyjściowego składu Katalończyków. Po tym, jak przed tygodniem złamał kość oczodołu, musiał jednak grać w ochronnej masce.
To był dla niego trudny mecz. Nie miał wielu okazji bramkowych, był skutecznie pilnowany przez obrońców rywali i musiał toczyć z nimi zacięte pojedynki. Po 70. minutach opuścił boisko, zmienił go Marcus Rashford.
Wszystko, co najważniejsze w Newcastle, działo się w ostatnich dziesięciu minutach. Najpierw Joana Garcíę pokonał Harvey Barnes, a w doliczonym czasie z karnego wyrównał Yamal. Sprawa awansu rozstrzygnie się więc na Camp Nou.
Niestety za tydzień z Ligą Mistrzów pożegna się Nicola Zalewski. Jego Atalanta przegrała u siebie z Bayernem aż 1:6 i rewanż w Monachium będzie tylko formalnością.
Bohaterem wieczoru w Bergamo okazał się Michael Olise, który strzelił dwa gole i dołożył jeszcze asystę. Zalewski grał do 55. minuty.
Niecodzienny przebieg miał mecz w Madrycie. Atletico już po kwadransie prowadziło 3:0 z Tottenhamem. Dwa gole sprezentował gospodarzom bramkarz londyńczyków Antonín Kinský, wykładając im piłkę wprost pod nogi. Czech, debiutujący w Lidze Mistrzów, natychmiast został zdjęty z boiska. Zmienił go Guglielmo Vicario, ale przed porażką kolegów nie uchronił. Tottenham walczył, ale przegrał 2:5.
Kolejną niespodziankę sprawiło Galatasaray. Zespół ze Stambułu, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Juventus Turyn, teraz pokonał Liverpool (1:0). Prowadził już po siedmiu minutach, mógł wygrać jeszcze wyżej, gdyby nie Giorgio Mamardaszwili. Gruzin zastąpił w bramce angielskiej drużyny kontuzjowanego Alissona, a na ławce usiadł polski junior Kornel Misciur.
Ciąg dalszy emocji w środę. Jest szansa, że będzie jeszcze ciekawiej, bo zobaczymy kolejny odcinek serialu Real Madryt – Manchester City, a Paris Saint-Germain zmierzy się z Chelsea.
Galatasaray Stambuł – Liverpool 1:0
Newcastle – Barcelona 1:1
Atletico Madryt – Tottenham 5:2
Atalanta Bergamo – Bayern Monachium 1:6
Rewanże 18 marca
Środa
Bayer Leverkusen – Arsenal (18.45, Canal+ Extra 2)
Real Madryt – Manchester City (21.00, Canal+ Extra 1)
Paris Saint-Germain – Chelsea (21.00, Canal+ Extra 2)
Bodo/Glimt – Sporting Lizbona (21.00, Canal+ 360)
Multiliga Mistrzów w Canal+ Extra
