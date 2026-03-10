Reklama

Afera w polskiej piłce. Grali u bukmachera, mieli obstawiać nawet mecze ze swoim udziałem

PZPN poinformował, że prowadzi postępowanie przeciwko pięciu zawodnikom z klubów szczebla centralnego. Mieli obstawić u bukmachera aż 5422 mecze.

Publikacja: 10.03.2026 14:52

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Łukasz Majchrzyk

Na razie komunikat jest lakoniczny i nie podaje ani nazwisk, ani klubów, ani nawet ligi, w której występują podejrzani piłkarze. Wiadomo, że chodzi o graczy ze „szczebla centralnego”, czyli z PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1. Ligi lub Betclic 2. Ligi, i że obstawili w sumie ponad 5400 spotkań.

Postępowanie toczy się przeciwko wszystkim pięciu zawodnikom, o których wspomina komunikat, ale na dwóch z nich ciążą poważniejsze zarzuty, bo wobec nich zdecydowano się na nałożenie zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych.

Co grozi piłkarzom, którzy obstawiali mecze u bukmachera?

Być może to oni obstawili 69 spotkań ze swoim udziałem, bo i takie przestępstwa sprawdza związek. W tym przypadku PZPN bada również wątek tzw. match-fixingu, czyli wpływania na wynik lub przebieg spotkania w związku z zakładami bukmacherskimi.

Jak podkreśla PZPN: „każda ze spraw prowadzona jest odrębnie, a kary będą wymierzane z uwzględnieniem rodzaju i zakresu naruszeń”. Związek przypomina też, że za udział w zakładach bukmacherskich objętych zakazem, zawieranych w kraju lub za granicą, zgodnie z art. 80 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN może zostać orzeczona kara pieniężna od 1000 zł w górę, zawieszenie lub pozbawienie licencji czy czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Pod koniec sierpnia zawieszony został bramkarz drugoligowego Sokoła Kleczew Sebastian Szabłowski. Zawodnik wystąpił w przegranym 1:2 meczu z Rekordem Bielsko-Biała, w którym do przerwy puścił dwie bramki (przy drugim golu nieatakowany podał piłkę rywalowi), a na takie zdarzenie odnotowano podejrzanie dużo zakładów na rynkach azjatyckich. Bramkarz zaprzecza zarzutom i twierdzi, że jest niewinny.

