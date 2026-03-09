Reklama

Tyle zapłacimy za bilety na mecz Polska-Albania. Sprzedaż już ruszyła

PZPN rozpoczął otwartą sprzedaż biletów na mecz Polska – Albania, który odbędzie się 26 marca 2026 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Ceny wejściówek różnią się w zależności od kategorii, a zainteresowanie kibiców jest bardzo duże.

Publikacja: 09.03.2026 10:38

PZPN rozpoczął już sprzedaż biletów na mecz Polska–Albania

PZPN rozpoczął już sprzedaż biletów na mecz Polska–Albania

Foto: Grzegorz Wajda

Małgorzata Krzystała

Marcowe mecze będą decydujące dla reprezentacji Polski w walce o awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszym krokiem na drodze do mundialu będzie półfinał baraży z Albanią na PGE Narodowym. PZPN uruchomił już otwartą sprzedaż biletów, które można kupić wyłącznie online. W dniu spotkania nie będzie możliwości nabycia wejściówek na stadionie.

Ile kosztują bilety na mecz Polska–Albania?

Najtańsze bilety kosztują 90 zł i są przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz osób poruszających się na wózkach wraz z opiekunem. Wejściówki III kategorii kosztują 120 zł, rodzinne (dla dziecka do 12. roku życia i jego opiekuna) 160 zł, bilety II kategorii 180 zł, a bilety I kategorii 240 zł.

Czytaj więcej

Prezydent FIFA Gianni Infantino z czapką USA podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju Donalda
Piłka nożna
Wojna USA i Izraela z Iranem komplikuje organizację mundialu w USA

Kibice, którzy chcą zapewnić sobie jak najlepszy widok, powinni szukać miejsc w sektorach za bramkami oraz w centralnej części stadionu. Dla najbardziej wymagających dostępne są także miejsca VIP znajdujące się na niższych poziomach stadionu z dodatkowymi udogodnieniami.

Co jeśli Polska wygra z Albanią?

PZPN rozpoczął też sprzedaż biletów na finał baraży, choć o miejscu rozegrania meczu zadecydują dopiero wyniki drugiego półfinału. W praktyce jednak opcje są dwie – Estadio Ciudad de Valencia w hiszpańskiej Walencji lub stadion Strawberry Arena w Solnie. W Valencii zagramy, jeśli do finału baraży awansuje Ukraina (w Walencji Ukraina rozegra również swój półfinałowy mecz barażowy ze Szwecją). Z kolei na stadionie w Solnie (na północ od centrum Sztokholmu) biało-czerwoni pojadą, jeśli do finału baraży awansuje Szwecja. 

Reklama
Reklama

Kibice mogą kupić bilet na wybrany mecz lub na oba warianty. W drugim przypadku nabywca ma gwarancję wejścia na mecz z udziałem Polaków. Otrzyma też zwrot środków za bilet na mecz, który ostatecznie się nie odbędzie.

Czytaj więcej

Iran był jedną z pierwszych reprezentacji, które zakwalifikowały się na mundial w USA, Kanadzie i Me
Plus Minus
Iranowi nie po drodze ze współczesnym sportem. Czy zagra w Meczu Dumy w USA?

Polska awansowała do baraży, których stawką jest występ na mundialu, po zajęciu drugiego miejsca w grupie G eliminacji Mistrzostw Świata. Bezpośredni awans z „polskiej” grupy wywalczyła Holandia. Polska wyprzedziła Finlandię, Litwę i Maltę. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prezydent FIFA Gianni Infantino z czapką USA podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju Donalda
Piłka nożna
Wojna USA i Izraela z Iranem komplikuje organizację mundialu w USA
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski
Piłka nożna
Awantura wokół meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków. Będzie obustronny walkower?
Barcelona walczyła, ale nie zdołała doprowadzić do dogrywki
Piłka nożna
Barcelona była blisko odwrócenia losów półfinału Pucharu Króla
Mundial w USA. Iran rozważa bojkot turnieju. Co zrobi FIFA?
Piłka nożna
Mundial w USA. Iran rozważa bojkot turnieju. Co zrobi FIFA?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama