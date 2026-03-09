Marcowe mecze będą decydujące dla reprezentacji Polski w walce o awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszym krokiem na drodze do mundialu będzie półfinał baraży z Albanią na PGE Narodowym. PZPN uruchomił już otwartą sprzedaż biletów, które można kupić wyłącznie online. W dniu spotkania nie będzie możliwości nabycia wejściówek na stadionie.

Ile kosztują bilety na mecz Polska–Albania?

Najtańsze bilety kosztują 90 zł i są przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz osób poruszających się na wózkach wraz z opiekunem. Wejściówki III kategorii kosztują 120 zł, rodzinne (dla dziecka do 12. roku życia i jego opiekuna) 160 zł, bilety II kategorii 180 zł, a bilety I kategorii 240 zł.

Kibice, którzy chcą zapewnić sobie jak najlepszy widok, powinni szukać miejsc w sektorach za bramkami oraz w centralnej części stadionu. Dla najbardziej wymagających dostępne są także miejsca VIP znajdujące się na niższych poziomach stadionu z dodatkowymi udogodnieniami.

Co jeśli Polska wygra z Albanią?

PZPN rozpoczął też sprzedaż biletów na finał baraży, choć o miejscu rozegrania meczu zadecydują dopiero wyniki drugiego półfinału. W praktyce jednak opcje są dwie – Estadio Ciudad de Valencia w hiszpańskiej Walencji lub stadion Strawberry Arena w Solnie. W Valencii zagramy, jeśli do finału baraży awansuje Ukraina (w Walencji Ukraina rozegra również swój półfinałowy mecz barażowy ze Szwecją). Z kolei na stadionie w Solnie (na północ od centrum Sztokholmu) biało-czerwoni pojadą, jeśli do finału baraży awansuje Szwecja.