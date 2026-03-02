Mundial w USA. Iran rozważa bojkot turnieju. Co zrobi FIFA?

W atakach rakietowych, przeprowadzonych przez wojsko izraelskie i amerykańskie, zginął m.in. duchowy przywódca Irańczyków ajatollah Ali Chamenei. Ofiar jest więcej, a prezydent Donald Trump zapowiada, że operacja może potrwać nawet cztery lub pięć tygodni.
Sytuacja stawia pod znakiem zapytania przyjazd reprezentacji tego kraju na mundial, którego współgospodarzami są USA, Kanada i Meksyk. Reprezentacja Iranu wszystkie mecze grupowe miałaby rozegrać w Stanach Zjednoczonych: dwa w Los Angeles (15 czerwca z Nową Zelandią i 21 czerwca z Belgią) oraz jeden w Seattle (26 czerwca z Egiptem).
– Pewne jest, że po tym ataku nie możemy oczekiwać, że będziemy z nadzieją patrzeć na mistrzostwa świata – powiedział szef tamtejszej federacji Mehdi Taj. Uchylił się jednak od jednoznacznej odpowiedzi, czy Iran wyśle swoją reprezentację na turniej. Według niego decyzję muszą podjąć władze sportowe tego kraju.
Administracja prezydenta Trumpa już wcześniej nałożyła na Irańczyków sankcje. Obywatele tego kraju dostali (obok Haitańczyków) zakaz przyjazdu na mundial do USA. Wyjątek został uczyniony oczywiście dla piłkarzy, członków sztabu i oficjalnej delegacji, ale nie wiadomo, czy z niego skorzystają.
Jeśli Iran się wycofa, to problem będzie miała FIFA (Światowa Federacja Piłkarska), która będzie musiała zdecydować, jak zapełnić tę lukę. Przepisy, które sama przyjęła, przewidują rezygnację jednego uczestnika lub wystąpienie „siły wyższej”, które uniemożliwia rozegranie meczu. FIFA może w tej sytuacji poszukać zastępstwa, tak jak zrobiła UEFA (europejska federacja) po wykluczeniu Jugosławii z mistrzostw Europy w 1992 r.
Wtedy na turnieju pojawiła się Dania i sprawiła sensację, zdobywając tytuł. Kto mógłby zastąpić drużynę Iranu? Chociaż przepisy FIFA są bardzo ogólne, to można założyć, że będzie to raczej jedna z reprezentacji azjatyckich, bo przy podziale miejsc na mundial każdy kontynent ma swoją „kwotę” do wykorzystania.
W grupie z Iranem były Uzbekistan (też awansował) oraz Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Reprezentacja Kataru zdobyła bilety na mistrzostwa świata w kolejnej rundzie kwalifikacji, a ZEA przegrały z Irakiem w walce o międzykontynentalny turniej ostatniej szansy. W marcu Irak zmierzy się z Boliwią albo Surinamem i jeśli przegra, to bardzo możliwe, że dostanie miejsce ewentualnie zwolnione przez Iran.
Jeśli jednak wygra, to nie skorzysta ze zwolnionego miejsca i dalej będzie brakowało jednego uczestnika. Wtedy FIFA będzie musiała kogoś wskazać. Naturalnym kandydatem wydaje się drużyna ZEA (jako pochodząca z Azji), ale swoje argumenty będą mieć też piłkarze Boliwii lub Surinamu.
