TVP przyłącza się do bojkotu. Nie pokaże paralimpijczyków z Rosji i Białorusi

„Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody” – oświadcza TVP.

„Pragniemy prezentować zmagania sportowe osób z niepełnosprawnościami, a rywalizacja paraolimpijczyków jest dla nas ważnym elementem misji społecznej, jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka” – podkreślają władze Telewizji Polskiej.

Zimowe igrzyska paralimpijskie. Dlaczego TVP przerwie transmisję?

Stacja informuje, że gdy w sygnale transmisyjnym z ceremonii otwarcia pojawią się reprezentanci Rosji lub Białorusi (w sumie będzie ich 10), transmisja zostanie przerwana, a na ekranie ukaże się plansza z poniższym komunikatem:

SOLIDARNI Z UKRAINĄ