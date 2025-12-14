Kacper Tomasiak nadzieją polskich skoków. Nawet Kamilowi Stochowi opadła szczęka

Tam skoczył bez kompleksów, zajmując ósme miejsce, i od razu pojawiły się nadzieje, że da nam sporo radości także zimą, zwłaszcza że już niedługo rozpoczną się igrzyska olimpijskie. Nie ma co udawać: w polskich skokach pojawił się zawodnik, który może na stałe wedrzeć się do światowej czołówki, ale talent to dopiero punkt wyjścia, do którego trzeba dołożyć ciężką pracę i chłodną głowę. Tylko tak można osiągnąć wielki sukces: potrafić odlecieć na skoczni, ale w życiu pozostać na ziemi.

– Kacper jest utalentowany, ma predyspozycje fizyczne, ale ma też głowę na karku, co słychać w jego wypowiedziach. W trakcie sezonu przygotowawczego bardzo dobrze mi się z nim pracowało. Jest bardzo ułożony i wykonuje polecenia bezbłędnie. Oczywiście, wszyscy słuchają poleceń, chcą ćwiczyć jak najlepiej, ale czasem zdarzają się pytania: czy na pewno, może zróbmy tak, a może inaczej? Kacper zawsze robił to, co usłyszał od trenera. Poza tym, wszystko łapie w lot. Niektórzy potrzebują kilku prób, nawet treningów, żeby poprawnie wykonać jakiś element, a on potrafił się poprawić ze skoku na skok. Jego układ nerwowy jest mocniejszy niż u innych. Emocje już nie odgrywają takiej roli. Stawka go nie paraliżuje – mówi „Rz” trener kadry B, Wojciech Topór.

Jak Kacper Tomasiak stał się liderem polskiej kadry skoczków?

To nie znaczy, że młody skoczek się nie denerwuje. Podczas komercyjnych zawodów Red Bull Skoki w Punkt na Wielkiej Krokwi na żywo można było śledzić puls zawodników. Tomasiak przed skokiem miał tętno 178, a na przykład Daniel Tschofenig tylko 119. Po młodym Polaku nie było jednak widać zdenerwowania, więc potrafi zapanować nad stresem.

Chłodna głowa przyda się podwójnie, może nawet bardziej poza skocznią, w codziennym życiu. Internet już jest pełen artykułów o młodym skoczku, o jego początkach, debiucie w wieku kilku lat w Pucharze Głuszca, na specjalnie przycinanych przez ojca nartach, o tym, jak sobie radził w szkole i jak w wieku 12 lat postanowił, że skoki narciarskie to jest to, co chce robić w życiu i jest gotowy na cięższe treningi. Kiedy ma się kilkanaście lat, pojawiają się różne pokusy, koledzy kończą przygodę ze sportem, wyciągają na imprezy, a Puchar Świata ogląda się tylko w telewizji, można się łatwo zniechęcić.

– W przypadku Kacpra nie było nawet przez chwilę obaw, że skończy ze skokami. To jest młody chłopak, który ma w sobie tyle energii, zaangażowania, że aż miło patrzeć. Miał groźny wypadek latem w Zakopanem, ale można powiedzieć, że po tamtym zdarzeniu jego skoki zaczęły wyglądać jeszcze lepiej – wskazuje Wojciech Topór.