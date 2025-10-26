Wrześniowy Puchar Świata czy skoki bez not. Jak ożywić Letnią Grand Prix?

Na tle wszystkich czołowych reprezentacji wyróżnili się Polacy, którzy obrali zupełnie inną taktykę, od początku startując w najmocniejszym składzie. Trudno się jednak dziwić, że brakowało najlepszych zawodników, skoro skoki narciarskie to sport zimowy, a lato to tylko okres przygotowawczy, w którym trzeba zbudować formę na Puchar Świata.

Pozostaje więc zadać pytanie, czy da się nieco podnieść prestiż LGP. Warto przypomnieć, że w przeszłości imprezę tej rangi wygrywali m.in. Janne Ahonen, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer, ale i znacznie słabsi zawodnicy pokroju Kento Sakuyamy.

Kalendarz Letniej Grand Prix? „Nie ma idealnego rozwiązania”

Godne uwagi pomysły na ożywienie LGP ma Jakub Kot, który zaproponował niemałą rewolucję.

– Myślę, że nie znajdziemy idealnego rozwiązania, jeśli chodzi o letni kalendarz startów. Nie dogodzimy równocześnie kadrze Polski oraz Norwegii. Uważam, że obecnie mamy mnóstwo obiektów wyposażonych w igelit i tory porcelanowe. Fajnie, jakby ten terminarz był zróżnicowany, z lokalizacjami w bardziej egzotycznych krajach, których nie ma zimą. Słyszałem od Sandro Pertile o pomyśle, by zakończyć sezon letni zmaganiami hybrydowymi w Ironwood na skoczni typu gigant, ale to jest jeszcze wizja przyszłości – opowiada były skoczek.