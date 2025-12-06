Reklama

Puchar Świata w Wiśle. Tylko kibice spisali się na medal

Sobotni konkurs Pucharu Świata w Wiśle wygrał Słoweniec Domen Prevc, drugi był Niemiec Philipp Raimund, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. Polacy latali blisko, najlepszy był Piotr Żyła, który zajął 14. miejsce.

Publikacja: 06.12.2025 18:15

Domen Prevc

Domen Prevc

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Łukasz Majchrzyk

Oczekiwania przed weekendem w Wiśle nie były przesadnie rozbudzone. Polscy skoczkowie od kilku sezonów prezentują się słabo, tej jesieni jeszcze nie stanęli na podium, a w kwalifikacjach ponieśli porażkę. Z dziesiątki, którą mógł wystawić do konkursu trener Maciej Maciusiak, odpadło aż pięciu skoczków, w tym Kamil Stoch.

Słabe skoki Klemensa Joniaka czy Aleksandra Zniszczoła nie były zaskoczeniem, ale tak słabego występu Stocha nikt się nie spodziewał. Wprawdzie były mistrz olimpijski kończy po tym sezonie karierę, ale od początku sezonu skakał przyzwoicie i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmował miejsce w połowie drugiej dziesiątki.

Co się dzieje z polskimi skoczkami?

Większe problemy miał Piotr Żyła, który w sobotę okazał się najlepszym z Polaków. Może skutecznie postraszył go prezes Śląsko-Beskidzkiego ZN Andrzej Wąsowicz, który żartował, że nie da mu biletów dla rodziny, jeśli doświadczony skoczek zawiedzie i w ten weekend. Żyła był najlepszy z naszej reprezentacji już po pierwszej serii, gdzie skoczył 123,5 m i był 17. Trzy pozycje niżej był Dawid Kubacki (123 m), a Kacper Tomasiak był 27. (122 m). I to było tyle, jeśli chodzi o pozytywne wiadomości dla polskich kibiców. Maciejowi Kotowi zabrakło ledwie 0,3 pkt do awansu do finałowej serii (31. miejsce). Punkt za mało miał z kolei Paweł Wąsek.

To był spory zawód dla sześciu tysięcy kibiców (nie było wolnych miejsc) zgromadzonych pod skocznią im. Adama Małysza. W drugiej serii może trochę poprawiły im się humory po tym, jak na 14. pozycję awansował Żyła, a na 25. przesunął się Tomasiak. O kilka pozycji spadł za to Kubacki, który skończył na 26. miejscu. Zwłaszcza drugi skok Żyły można było oklaskiwać. Polak poleciał na 126,5 m i dostał osiem punktów za niekorzystny wiatr.

W drugiej serii Domen Prevc spokojnie utrzymał prowadzenie. Skoczył 130 metrów i odniósł dziesiąte zwycięstwo w karierze.

Czy polscy skoczkowie przywiozą medal z igrzysk olimpijskich?

Polscy kibice nie mają powodów do radości. Mistrzostwa świata w poprzednim sezonie nie przyniosły żadnego medalu, a teraz taki sam wynik zapowiada się podczas igrzysk olimpijskich w Cortinie (konkursy skoków będą w Predazzo).

Konkursy, w których nasza drużyna zdobywa tak mało punktów, zdarzają się niezwykle rzadko. W styczniu tego roku w Zakopanem do finału awansowało tylko trzech Polaków, ale Wąsek był piąty. Wcześniej tylko trzech Polaków w drugiej serii mieliśmy w Wiśle trzy lata temu, ale wtedy Kubacki wygrał, a Żyła był ósmy.

Jeśli nawet na własnej ziemi, na skoczni, którą dobrze znają, Polacy nie są w stanie zająć miejsca w okolicach podium, to trzeba bić na alarm.

Puchar Świata w Wiśle

1. Domen Prevc (Słowenia)136 i 130 (286.2); 2. Philipp Raimund (Niemcy) 129 i 130,5 (279.4); 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 130,5 i 123 (267.2)... 14. Piotr Żyła 123,5 i 126,5 (254.9); 25. Kacper Tomasiak 122 i 123 (244.8); 26. Dawid Kubacki 123 i 119 (239.7); ...31. Maciej Kot 120,5 (117); 34. Paweł Wąsek 122 (116.3) (wszyscy Polska)


Źródło: rp.pl

