Skoki narciarskie nad przepaścią. Trwa walka o odzyskanie wiarygodności

Ale na tym nie koniec. Aby w najbliższym czasie uniknąć podobnych skandali FIS wprowadził nowe zasady dotyczące stosowania kombinezonów. Zawodnicy będą mieli do dyspozycji do końca sezonu tylko jeden oczipowany strój, który otrzymają na pół godziny przed konkursem. W przypadku rozdarcia, zniszczenia ubioru otrzymają nowy, ale dokładnie sprawdzony przez kontrolerów.

Odpowiedzialni w FIS za skoki znajdują się w bardzo niezręcznej sytuacji i są zmuszeni do zdecydowanych działań. Johan Elisach, jeden z kandydatów na nowego szefa MKOl wyraził swoje oburzenie skandalem. Powiedział, że „manipulacja wynikami rzuciła cień na mistrzostwa, a w szczególności na sportowców i drużyny, które uczciwie walczyło o zwycięstwo”.

Polski Związek Narciarski domaga się szczegółowego śledztwa

Wśród zawodników i trenerów trwa jednak dyskusja czy kary zawieszenia wobec oszukujących zawodników są wystarczające i nie rozwadniają sprawy. W środę oświadczenie wydał Polski Związek Narciarski, którego prezesem jest były skoczek Adam Małysz.

W komunikacie PZN domaga się „pełnego i niezależnego śledztwa przeprowadzonego przez FIS”. W kolejnych punkcie apeluje o „szczegółową kontrolę kombinezonów używanych przez federację norweską, amerykańską i estońską”. Ma to związek ze ścisłą współpracą szkoleniową (jak widać nie tylko) jaką prowadzą te reprezentacje.

Kolejny postulat to wyciągnięcie konsekwencji wobec „zawodników, których sprzęt nie spełniał wymogów FIS, zgodnie z ICR 222.1, który wyraźnie stanowi, że każdy zawodnik jest odpowiedzialny za to, by jego sprzęt był zgodny z regulaminem FIS. Zignorowanie tej zasady oznaczałoby akceptację niesprawiedliwej przewagi i stosowanie regulacji w sposób wybiórczy wobec różnych drużyn" – czytamy w oświadczeniu PZN.