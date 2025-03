MŚ w Trondheim. Co dolega polskim skokom narciarskim?

W finale po swojej próbie Wąsek wydawał się załamany. Był jedynym z Polaków, który spadł ze swojego miejsca. Najpierw zakończył konkurs na 11. miejscu w klasyfikacji generalnej. Dużo poniżej oczekiwań, nie tylko własnych.

Adam Małysz: „Jesteśmy kilka lat do tyłu”

W Trondheim żaden z polskich zawodników nie przekroczył przeciętnego poziomu z tego sezonu. Na najważniejszej imprezie w tym roku, tzw. „imprezie docelowej” w założeniu Polskiego Związku Narciarskiego, żaden nie osiągnął najlepszej formy. Było więc tak jak od początku tego sezonu – słabo.

Prezes PZN Adam Małysz w studiu telewizyjnym w TVN nie ukrywał, że były to „słabe mistrzostwa”. Popatrzył na to w szerszej perspektywie. Stwierdził, że „jesteśmy kilka lat do tyłu”, „nie wszystko poszło w tym kierunku”. Nie wskazywał nikogo palcami, pokazał tylko pewną tendencję, która doprowadziła do obecnego stanu.

O co chodzi? Wtedy, kiedy sukcesy odnosili nieobecny na tych mistrzostwach Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki i Piotr Żyła, zaplecze kadry zostało zaniedbane. Młodzi zawodnicy nie mieli szansy przebić się do reprezentacji, nie mieli finansowania, sponsorów i kończyli uprawiać skoki narciarskie. Jednym słowem w polskich skokach nie przeprowadzono zmiany pokoleniowej. Napawaliśmy się bieżącymi sukcesami, nie patrząc na to, co będzie dalej. To tzw. brak systemu.

Niewykształceni polscy trenerzy. Co z Thomasem Thurnbichlerem?

Osobny problem to trenerzy. Małysz przyznał, że chciałby zatrudniać polskich szkoleniowców, ale „ci są niewykształceni”. Uwolnienie zawodu (przeprowadzone w ramach deregulacji tzw. ustawą Gowina w 2013 roku) spowodowało, że trenerom – i nie dotyczy to tylko skoków narciarskich – nie opłaca się nabywać wszechstronnej wiedzy. Robią kursy i tym się zadawalają. W PZN i wielu innych związkach sportowych trwają prace, w które mocno włączyło się Ministerstwo Sportu i Turystyki, by ten stan zmienić.