MŚ w Trondheim. Polska drużyna skoczków najgorzej od 20 lat

Dzięki postawie lidera reprezentacji drużyna zachowała fason i balansowała między szóstym i piątym miejscem. Rywalizowaliśmy z Japończykami. Ryoyu Kobayashi miał jednak dwie dobre próby. W klasyfikacji indywidulanej zająłby piąte miejsce i to jego wyniki pozbawiły Polskę tej lepszej i symbolicznej pozycji. Pierwszy raz od Oberstdorfu w 2005 roku drużynówkę zakończyliśmy dopiero na szóstej lokacie.

Słoweńcy obronili tytuł

Złoto dla Słoweńców, którzy bronili tytułu, to pewne zaskoczenie, choć na pewno nie sensacja. W dwóch kokursach drużynowych w tym sezonie zajęli drugie (Zakopane) i piąte miejsce (Willingen). Indywidualnie zwycięstwa odnosili na skoczni mamuciej w Oberstdorfie Timi Zajc i Domen Prevc. Na podium stawał też Anze Lanisek.

Na skoczni normalnej w Trondheim najlepiej wypadł Lanisek, który skończył konkurs na ósmej pozycji. Biorąc pod uwagę sumę wyników lepiej prezentowali się Norwegowie, Niemcy, Austriacy. Ale Słoweńcy lubią grać drużynowo. Już w serii próbnej Prevc odstawał od reszty zawodników, skoczył 140,5 m. Daleko lądowali również Lanisek i Zajc.

W pierwszej turze dobrze skoczył też teoretycznie najsłabszy Lovro Kos, dając swej drużynie trzecią pozycję. Na prowadzenie wyprowadził ją Prevc, a na czele utrzymali ją Zajc i Lanisek. W drugiej serii zachowali przewagę. Wygrali z przewagą 13 punktów nad Austrią i 15 nad Norwegią.

Kiedy konkurs indywidualny MŚ w Trondheim na skoczni dużej? Transmisje

Na mistrzostwach świata w Trondheim przed skoczkami jeszcze jedna konkurencja – konkurs indywidualny na skoczni dużej. Kwalifikacje odbędą się w sobotę, a potem zawody główne o 15.45.

Po tym, co pokazali Paweł Wąsek i spółka oraz w jakiej formie są rywale, trudno liczyć na medal. Zgodnie z przewidywaniami zanosi się więc na to, że będą to pierwsze mistrzostwa bez medalu dla Polski od 2005 roku.