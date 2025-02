Adam Małysz: Nie składamy broni

Na mistrzostwach świata startuje się z tymi samymi zawodnikami i na tych samych skoczniach. Ranga jest oczywiście większa niż na „zwykłych” zawodach, ale jeśli uda się powstrzymać takie myśli, to są to po prostu normalne zawody.

Jak pan ocenia zgrupowanie?

To były bardzo udane treningi. Skocznie w Wiśle i Szczyrku były dobrze przygotowane, a pogoda była wymarzona, bo wiał leciutki tylny wiatr. Dawid Kubacki skakał bardzo dobrze, z kolei Piotrek Żyła z pewnymi problemami, ale on jest nieobliczalny i u niego wszystko się może zdarzyć. Paweł dołączył po paru dniach odpoczynku. Miejmy nadzieję, że to zgrupowanie przełoży się na dobre starty w Trondheim.

Większe szanse na medal widzi pan na skoczni normalnej?

Historycznie tak to wygląda, można powiedzieć, że od pokoleń prezentowaliśmy się tam lepiej. Technika się jednak zmieniła i młodsi – Aleksander Zniszczoł czy Wąsek – potrafią polecieć. Piotrek i Dawid mają moc w nogach i na mniejszych skoczniach są groźni. Trzeba spokojnie poczekać na konkursy.

Weterani mają jeszcze dużo paliwa?

Wiek sportowy w skokach, ale i w innych dyscyplinach, się przedłużył, młodzież później dojrzewa sportowo. Młode wilczki mają świeżość, są bardziej elastyczne, łatwiej zmieniają proces treningowy, styl i sprzęt. Starsi wolą się poruszać utartymi torami. Skoki są tak nieobliczalne, tak dużo rzeczy ma wpływ na wynik, że nie da się przewidzieć, jak się to potoczy. Oczywiście, jeśli ktoś jest w wysokiej formie, jak Austriacy, to jej nie straci i oni na pewno będą się liczyć. Mistrzostwa świata to główna impreza, dyspozycja w tym momencie będzie najlepsza, dodatkowo są pewni siebie, a wtedy wszystko się układa. Fajnie być faworytem i liderem, ale to oznacza dodatkową presję i czasem ktoś nagle może zaskoczyć. Przypomnijmy sobie Simona Ammanna na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Tam złota mieli podzielić między siebie Gregor Schlierenzauer i Thomas Morgenstern, a tutaj niespodzianka. Zresztą ja wtedy też nie byłem zaliczany do faworytów. Wielu ekspertów nie dawało mi szans.

Ammannowi w Vancouver bardzo pomogły nietypowe wiązania. Teraz też spodziewa się pan nowinek czy to raczej pojawia się przed igrzyskami?

Przepisy są takie, że nie zostało wiele miejsca na wprowadzanie nowinek, choć czasem niewidoczna rzecz może pomóc skoczyć dalej o pół metra. Wydaje się, że trudno już cokolwiek nowego wymyślić, ale na pewno ktoś będzie próbował. Spodziewam się tego raczej przed igrzyskami niż teraz.

Sporo pytań było o atmosferę w reprezentacji.

Patrzyłem, jak to wyglądało podczas zgrupowania, i wydaje mi się, że wszystko się ustabilizowało. Atmosfera jest dobra, chłopaki zajmują się sobą i pracą do wykonania. Jestem bardzo zadowolony z Dawida, bo wreszcie uwierzył, że musi coś zmienić.