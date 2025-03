Sidorowicz przygotowania do sezonu olimpijskiego zacznie w maju. - Igrzyska będą imprezą docelową, ale staram się teraz o tym nie myśleć. Kocham to, co robię i sprawia mi to ogromną przyjemność - mówi, a Torgensen dodaje: - Pokazała, że ​​może być gotowa na najważniejszy moment sezonu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaprezentowała się we Włoszech jak najlepiej.

- Igrzyska to specyficzna impreza, w której najbardziej utytułowani mogą zawieść, a ci, którzy po cichu robią cały czas swoje, sprawiają często niespodzianki. A Natalia zdecydowanie do takich zawodników należy - mówi Nowakowska. - Jeśli ktoś regularnie wchodzi do najlepszej dziesiątki, to ma prawo marzyć o wysokich miejscach, nawet medalowych.