Miał trafić do Poznania, zagra w Warszawie. Legia bierze obrońcę reprezentacji Polski

Reca przechodził niedawno testy medyczne w Lechu Poznań, ale ostatecznie mistrzowie Polski zrezygnowali z podpisania z nim kontraktu. Nieoficjalnie mówi się o tym, że obawiali się, czy będzie w stanie rozegrać pełny sezon bez kontuzji.

Do gry weszła więc Legia. Za Recę nie trzeba było płacić odstępnego, bo skończyła mu się umowa ze Spezią. Mógł zostać we Włoszech, ale nie zgodził się na obniżkę wynagrodzenia.

Czy Arkadiusz Reca pomoże Legii?

– Po doświadczeniu, które zdobyłem na Zachodzie, czuję, że zmieniłem się jako piłkarz i jako człowiek. Cieszę się, że jestem w Warszawie. Wybrałem Legię, ponieważ to największy klub w Polsce. Tu będę mógł dalej się rozwijać i zdobywać trofea – podkreśla Reca, który większość ze 113 meczów w Serie A rozegrał właśnie w Spezii. Trafił do niej z Atalanty Bergamo, w której nie przebił się do składu. Co wniesie do Legii i jaki przy Łazienkowskiej mają na niego plan?

– Szybkość, wydolność i gra na dwóch pozycjach, jeśli chodzi o lewą stronę – to są jego atuty. Uważam, że wzmocni i podniesie jakość drużyny. Na pewno to kolejny element układanki dla trenera Edwarda Iordanescu. Dzięki temu będzie mógł łatwiej dobierać skład na mecze – mówi dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.