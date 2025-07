Tyle że pełen nadziei wybór nie oznacza wcale natychmiastowej poprawy gry reprezentacji. Widzieliśmy, że wielu zawodników nie dorosło do poziomu, wymaganego od reprezentantów, że ich zaangażowanie bywa dyskusyjne, że nie potrafią udźwignąć ciężaru, ani zachować się godnie po porażkach.

Reprezentacja wymaga radykalnych zmian personalnych, szukania nowych graczy, zbudowania z nich zespołu, z kapitanem, którego powinni wybrać sami zawodnicy, żeby nikt nie miał do nikogo pretensji. Nie będzie sukcesów bez dobrej atmosfery, a nie ma jej od dawna. Bagno z PZPN przenosiło się na drużynę narodową i jest szansa to zmienić. Na to wszystko potrzeba miesięcy.

Do tego nowy trener zacznie pracę od wyjazdowego spotkania z Holandią, co może okazać się nieprzyjemnym doświadczeniem, ale jeśli drużyna pokaże charakter, to może ją zmobilizować. Jan Urban to nie jest strażak, tylko poważny trener i powinien mieć spokój w pracy. Jego kontrakt winien być dłuższy niż do końca eliminacji w listopadzie, bo naprawa reprezentacji zajmie więcej czasu. Choćby nawet Polska nie zakwalifikowała się do mistrzostw świata, warto poczekać, żeby kiedyś było lepiej.