Sama porażka z Finlandią pewnie nie uruchomiłaby lawiny, gdyby nie chaos, jaki wywołała decyzja o odebraniu opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu i rezygnacja najlepszego polskiego piłkarza z gry w reprezentacji. Ten pożar trzeba było szybko ugasić. Tym bardziej, że kibice dali znać głośno, czyją stronę w tym konflikcie trzymają i co sądzą o dalszej pracy Probierza.

Kulesza wezwał selekcjonera na rozmowę i pewnie złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Sam przekonywał, że daje sobie czas na przemyślenia i poleciał na Słowację oglądać w akcji młodzieżówkę, która gra w mistrzostwach Europy do lat 21 (zaczęła od porażki 1:2 z Gruzją, co jest kolejnym dowodem na to, że problemy polskiej piłki są głębsze).

Probierz ogłosił, że podaje się do dymisji, ale innego wyjścia tak naprawdę nie miał, bo nie broniły go ani wyniki, ani styl gry. “Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem” - napisał.

Wytrzymał i tak dłużej niż poprzednicy, bo prawie dwa lata, choć pod jego wodzą reprezentacja nie wygrała nawet połowy z 21 meczów i nie pokonała żadnego z silnych rywali. Wygląda na to, że stracił autorytet u piłkarzy, skoro z szatni wypływały informacje, że część zawodników chciała opuścić zgrupowanie po zamieszaniu z Lewandowskim i kazała PZPN zaprzeczyć, że przyczyniła się do odebrania mu opaski. A Kamil Grosicki, który tydzień temu żegnał się z kadrą, według informacji Mateusza Borka jest nawet gotowy do niej wrócić.

Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Lista kandydatów

Najważniejsze pytanie brzmi teraz jednak, kto podejmie się misji ratunkowej? Kulesza nie wyklucza żadnego rozwiązania, nawet opcji zagranicznej, choć po trudnych doświadczeniach z Sousą i Santosem, trudno przypuszczać, by wybór padł na obcokrajowca. Reprezentację przejmie raczej trener z Polski, który zna środowisko i nie będzie musiał się uczyć nazwisk piłkarzy.