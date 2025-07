Arsenal chce być w końcu mistrzem Anglii. Wydał już ponad 200 mln euro na transfery

– Był bardzo zdeterminowany, by osiągnąć sukces. Gdybyście mnie zapytali, czy widziałem go wtedy takiego, jakim jest teraz, prawdopodobnie odpowiedziałbym, że nie. Ale to nie miało nic wspólnego z postawą chłopaka, jego etyką pracy. Piłka była dla niego całym życiem – opowiada „Guardianowi” były trener Brighton Chris Hughton.

– Viktor ma tak wiele zalet. Jest szybki i silny, ma niesamowite statystyki strzeleckie na poziomie klubowym i międzynarodowym. Inteligentnie porusza się w polu karnym, co sprawia, że stanowi stałe zagrożenie dla rywala – chwali swojego nowego zawodnika Arteta.

Dlaczego Arsenal potrzebuje napastnika?

W Londynie rozważali też sprowadzenie Olliego Watkinsa z Aston Villi, Benjamina Sesko z RB Lipsk i Alexandra Isaka z Newcastle. Trudno się dziwić, że pozyskanie skutecznego napastnika było tak ważne dla Kanonierów, skoro ostatnim, który zdobył co najmniej 20 bramek w sezonie, był Pierre-Emerick Aubameyang (2019/2020). Jak zauważa BBC, Arsenal strzelił ostatnio w Premier League o 22 gole mniej niż sezon wcześniej. To przełożyło się na straty punktowe.

W Portugalii 27-letni Gyokeres był maszyną do zdobywania bramek, ale nigdy nie grał w jednej z pięciu czołowych lig Europy. Pytanie, jak poradzi sobie w tej uznawanej za najsilniejszą. Skacze na głęboką wodę, ale w Londynie wierzą, że nie utonie. Niektórzy już porównują go do legendy Arsenalu Thierry'ego Henry'ego. Nie tylko ze względu na ten sam numer na koszulce (14).

Na pewno nie brakuje mu pewności siebie. – Jestem przekonany, że to, co udało mi się osiągnąć w Sportingu, mogę osiągnąć wszędzie. Siedzę przy tym samym stole co Kane, Lewandowski czy Haaland – mówił w rozmowie z „L'Equipe”.