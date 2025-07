Wszyscy go lubią. Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski ma zostać Jan Urban

W tle pojawiały się nazwiska byłych selekcjonerów – Nawałki i Jerzego Brzęczka – ale Kulesza ostatecznie postawić miał na Jana Urbana, czyli faworyta mediów i kibiców, choć wcześniej podobno nie był do niego przekonany i uważał, że jest „zbyt miękki”, by poradzić sobie z poskładaniem rozbitej kadry. Problem w tym, że wokół reprezentacji narosło już tyle mitów, że nie wiadomo do końca, co jest prawdą, a co kolportowaną plotką.

Kim jest Jan Urban?

Fakty są jednak takie, że mamy dostać selekcjonera powszechnie lubianego, za którym nie ciągną się żadne afery. Człowieka cenionego i szanowanego w środowisku, obytego w świecie, który ma za sobą także piękną piłkarską karierę.

Takiego, który może być partnerem do rozmów dla Lewandowskiego, bo kiedyś strzelił trzy gole Realowi Madryt na Santiago Bernabeu. Nie grał co prawda w Barcelonie, lecz w Osasunie Pampeluna, ale to tylko sprawia, że jego wyczyn jest jeszcze bardziej wyjątkowy.

W Primera Division Urban zanotował blisko 180 meczów (również w Realu Valladolid). W przeciwieństwie do Michniewicza i Probierza grał w pierwszej reprezentacji (57 spotkań) i był na wielkim turnieju (mundial 1986).

– To kandydat, który mógłby szybko znaleźć wspólny język z piłkarzami i przekonać ich, aby dogadali się między sobą. Jego doświadczenie w pracy z najlepszymi polskimi klubami, gdzie miał do czynienia z różnymi charakterami, sprawia, że mógłby sobie poradzić – mówił niedawno „Rzeczpospolitej” były bramkarz reprezentacji Jerzy Dudek.