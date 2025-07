Stefan Szczepłek po zjeździe PZPN: Prezes wygrał, a polski futbol?

W ubiegłym roku pracę w PZPN zaczął Cezary Kowalski. Podjął duże ryzyko, zamieniając pozycję dobrego i znanego powszechnie dziennikarza Polsatu na stanowisko doradcy prezesa PZPN. Na zjeździe występował w jego imieniu. Skoro już postanowił być adwokatem spraw przegranych, to może dobrze by było, aby to on stanął na czele Departamentu Komunikacji i Mediów. On przynajmniej wie, o co chodzi, a media – a więc i związek – by na tym zyskały.