Mecz na Stadio Friuli w Udine miał dramatyczny przebieg i bardzo długo wydawało się, że zakończy się niespodziewanym tryumfem „Kogutów” z Londynu.

Superpuchar Europy: PSG wyrównało w końcówce i wygrało w rzutach karnych

Pod wodzą nowego trenera, Thomasa Franka, tryumfatorzy Ligi Europy prowadzili do 86. minuty 2:0. PSG walczyło jednak do końca i – dzięki golom rezerwowych Lee Kang-ina oraz Gonçalo Ramosa (zdobył bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu gry) – wyrównało stan meczu i doprowadziło do rzutów karnych. W nich paryżanie lepiej panowali nad nerwami i wygrali 4:3 – choć po pierwszej serii „jedenastek” Tottenham prowadził 1:0, ponieważ rzutu karnego nie wykorzystał portugalski pomocnik PSG Vitinha. Potem jednak mylili się zawodnicy Tottenhamu – Mathys Tel i Micky van de Ven, a decydującą jedenastkę wykorzystał Nuno Mendes.

PSG jest pierwszą w historii drużyną z Francji, która sięgnęła po Superpuchar Europy (w przeszłości o trofeum to rywalizowali zdobywcy Pucharu Mistrzów i Pucharu Zdobywców Pucharów, obecnie o Superpuchar grają zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy, pierwszy mecz o Superpuchar rozegrano w 1972 roku).

– To niesamowite wygrać w taki sposób. Ten zespół po raz kolejny pokazał charakter, nawet jeśli fizycznie nie wyglądaliśmy najlepiej – mówił po meczu obrońca PSG Marquinhos.