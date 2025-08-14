Aktualizacja: 14.08.2025 12:47 Publikacja: 14.08.2025 06:07
PSG wygrało Superpuchar Europy
Foto: PAP/EPA
Mecz na Stadio Friuli w Udine miał dramatyczny przebieg i bardzo długo wydawało się, że zakończy się niespodziewanym tryumfem „Kogutów” z Londynu.
Pod wodzą nowego trenera, Thomasa Franka, tryumfatorzy Ligi Europy prowadzili do 86. minuty 2:0. PSG walczyło jednak do końca i – dzięki golom rezerwowych Lee Kang-ina oraz Gonçalo Ramosa (zdobył bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu gry) – wyrównało stan meczu i doprowadziło do rzutów karnych. W nich paryżanie lepiej panowali nad nerwami i wygrali 4:3 – choć po pierwszej serii „jedenastek” Tottenham prowadził 1:0, ponieważ rzutu karnego nie wykorzystał portugalski pomocnik PSG Vitinha. Potem jednak mylili się zawodnicy Tottenhamu – Mathys Tel i Micky van de Ven, a decydującą jedenastkę wykorzystał Nuno Mendes.
Czytaj więcej
W drugim półfinale klubowego mundialu emocje skończyły się po 24 minutach, kiedy Fabian Ruiz strz...
PSG jest pierwszą w historii drużyną z Francji, która sięgnęła po Superpuchar Europy (w przeszłości o trofeum to rywalizowali zdobywcy Pucharu Mistrzów i Pucharu Zdobywców Pucharów, obecnie o Superpuchar grają zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy, pierwszy mecz o Superpuchar rozegrano w 1972 roku).
– To niesamowite wygrać w taki sposób. Ten zespół po raz kolejny pokazał charakter, nawet jeśli fizycznie nie wyglądaliśmy najlepiej – mówił po meczu obrońca PSG Marquinhos.
– Zdołaliśmy strzelić gole, których potrzebowaliśmy, dzięki rezerwowym, a w rzutach karnych mieliśmy piłkarzy, którzy dobrze wykonywali karne i bramkarza, który nam pomógł – dodał.
Tottenham, 17. drużyna poprzedniego sezonu Premier League, objęła prowadzenie po golu Micky'ego van de Vena a powiększyła je po trafieniu głową Cristiana Romero. W 48. minucie było 2:0 dla londyńczyków i zapachniało sensacją, ponieważ faworytem meczu byli paryżanie, którzy w niedawnym finale Ligi Mistrzów pokonali Inter Mediolan aż 5:0.
W końcówce meczu PSG zdołało jednak zdominować rywali, co przyniosło wyrównanie. Decydujący cios Ramos zadał po świetnym dośrodkowaniu Ousmane'a Dembele, jednego z faworytów do zdobycia w tym roku „Złotej piłki”.
– Trudno mówić o tym meczu... Trenowaliśmy tylko przez pięć-sześć dni. To niesamowite – mówił po meczu trener PSG Luis Enrique. Piłkarze PSG dopiero niedawno wrócili do treningów, ponieważ po zakończeniu sezonu ligowego i rozgrywek Ligi Mistrzów rywalizowali jeszcze w Klubowych Mistrzostwach Świata, w których w finale rozgrywanym 13 lipca przegrali z Chelsea Londyn 0:3.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mecz na Stadio Friuli w Udine miał dramatyczny przebieg i bardzo długo wydawało się, że zakończy się niespodziewanym tryumfem „Kogutów” z Londynu.
Po 35 latach stolica Francji doczeka się derbów. Na europejskie salony wszedł klub Paris FC, sponsorowany przez...
Mistrzowie Polski sprawili piłkarzom Crvenej Zvezdy sporo kłopotów i zremisowali na wyjeździe 1:1 Do czwartej ru...
Gazprom na koszulkach, towarzyskie gry z Zenitem St. Petersburg, wpisanie się w bliskie relacje Vučić-Putin, pod...
Jerzy Brzęczek, były selekcjoner pierwszej reprezentacji Polski, poprowadzi kadrę do lat 21 - informuje Polski Z...
Pięć ukraińskich klubów nie otrzymało pieniędzy z UEFA z funduszy solidarnościowych ze względu na to, że znajduj...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas