Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial

Aktualizacja: 24.11.2025 13:51 Publikacja: 24.11.2025 05:02
Foto: PAP/EPA
Nasi rywale tylko dwa razy wystąpili na wielkim turnieju. W debiucie, na Euro 2016, odnieśli nawet zwycięstwo (1:0 nad Rumunią). Rok temu, podczas Euro 2024, nie wygrali już żadnego meczu, ale w najbardziej wymagającej grupie zremisowali z Chorwacją (2:2), przegrali z Włochami (1:2), choć prowadzili już po kilkudziesięciu sekundach, i postawili się późniejszym mistrzom Europy Hiszpanom (0:1).
W eliminacjach mundialu przegrali tylko z Anglikami, a pokonali m.in. Serbów na wyjeździe (1:0). To wystarczające powody, by ich nie lekceważyć.
Zresztą sami się o tym przekonaliśmy i nie trzeba sięgać daleko pamięcią. Choć bilans z Albańczykami mamy korzystny (dziesięć zwycięstw, trzy remisy, dwie porażki), to jednak ostatnie spotkanie przegraliśmy. Dwa lata temu, jeszcze za kadencji Fernando Santosa, polegliśmy w Tiranie (0:2), co kosztowało Portugalczyka posadę.
Czytaj więcej
Reprezentacja Polski w barażach o mistrzostwa świata 2026 zagra u siebie z Albanią. Jeśli wygra,...
Eliminacje mundialu pokazały, że Albania potrafi się bronić (pięć straconych goli), ale ma też problemy ze zdobywaniem bramek (siedem). Nawet w meczach z takimi przeciwnikami jak Andora czy Łotwa (po 1:0).
Zespół prowadzi od 2023 r. Brazylijczyk Sylvinho, były piłkarz m.in. Arsenalu, Manchesteru City i Barcelony, z którą wygrał Ligę Mistrzów.
Gwiazdą drużyny jest Kristjan Asllani. 23-letni defensywny pomocnik na co dzień gra w Torino, został tam wypożyczony z Interu Mediolan, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch. Większość albańskich piłkarzy powoływanych do kadry występuje właśnie w Serie A, ale również w Anglii i w Hiszpanii. To m.in. obrońca Elseid Hysaj z Lazio Rzym, rekordzista pod względem rozegranych spotkań w reprezentacji (96) – obok bramkarza Thomasa Strakoshy (AEK Ateny) chyba najbardziej znany szerszej publiczności.
Czytaj więcej
FC Barcelona wróciła po 909 dniach na swój legendarny stadion, a polski napastnik zapisał się w j...
Jest jeszcze oczywiście Ernest Muci, ale były napastnik Legii (obecnie Trabzonspor) ostatni występ w kadrze zaliczył w czerwcu, bo jego kariera znalazła się na zakręcie.
Półfinał z Albanią rozegramy 26 marca na własnym stadionie i to jest bardzo dobra informacja, bo w Tiranie gra się bardzo ciężko. Ewentualny finał z Ukrainą lub Szwecją odbędzie się pięć dni później, ale w tym przypadku gospodarzem już nie będziemy.
Ścieżka A
Włochy – Irlandia Północna
Walia – Bośnia i Hercegowina
Gospodarzem finału będzie Walia lub Bośnia i Hercegowina
Ścieżka B
Polska – Albania
Ukraina – Szwecja
Gospodarzem finału będzie Ukraina lub Szwecja
Ścieżka C
Turcja – Rumunia
Słowacja – Kosowo
Gospodarzem finału będzie Słowacja lub Kosowo
Ścieżka D
Dania – Macedonia Północna
Czechy – Irlandia
Gospodarzem finału będą Czechy lub Irlandia
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nasi rywale tylko dwa razy wystąpili na wielkim turnieju. W debiucie, na Euro 2016, odnieśli nawet zwycięstwo (1:0 nad Rumunią). Rok temu, podczas Euro 2024, nie wygrali już żadnego meczu, ale w najbardziej wymagającej grupie zremisowali z Chorwacją (2:2), przegrali z Włochami (1:2), choć prowadzili już po kilkudziesięciu sekundach, i postawili się późniejszym mistrzom Europy Hiszpanom (0:1).
W eliminacjach mundialu przegrali tylko z Anglikami, a pokonali m.in. Serbów na wyjeździe (1:0). To wystarczające powody, by ich nie lekceważyć.
FC Barcelona wróciła po 909 dniach na swój legendarny stadion, a polski napastnik zapisał się w jego historii, s...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Legia Warszawa miała już porozumieć się z Markiem Papszunem. Teraz wszystko zależy od właściciela Rakowa Częstoc...
Reprezentacja Polski w barażach o mistrzostwa świata 2026 zagra u siebie z Albanią. Jeśli wygra, w meczu decyduj...
Meczem z gospodarzem, Filipinami, reprezentacja Polski rozpocznie w piątek rywalizację na mistrzostwach świata w...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
W barażach o mundial 2026 Polska może jednak się zmierzyć z najsilniejszymi rywalami, bo po wtorkowych wynikach...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas