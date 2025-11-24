Reklama
Rozwiń
Reklama

Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial

Albańczycy, z którymi Polacy zmierzą się w półfinale baraży o mundial, nigdy nie grali w mistrzostwach świata, ale to drużyna nieobliczalna.

Publikacja: 24.11.2025 05:02

Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

Nasi rywale tylko dwa razy wystąpili na wielkim turnieju. W debiucie, na Euro 2016, odnieśli nawet zwycięstwo (1:0 nad Rumunią). Rok temu, podczas Euro 2024, nie wygrali już żadnego meczu, ale w najbardziej wymagającej grupie zremisowali z Chorwacją (2:2), przegrali z Włochami (1:2), choć prowadzili już po kilkudziesięciu sekundach, i postawili się późniejszym mistrzom Europy Hiszpanom (0:1).

W eliminacjach mundialu przegrali tylko z Anglikami, a pokonali m.in. Serbów na wyjeździe (1:0). To wystarczające powody, by ich nie lekceważyć.

Jakie są mocne strony reprezentacji Albanii?

Zresztą sami się o tym przekonaliśmy i nie trzeba sięgać daleko pamięcią. Choć bilans z Albańczykami mamy korzystny (dziesięć zwycięstw, trzy remisy, dwie porażki), to jednak ostatnie spotkanie przegraliśmy. Dwa lata temu, jeszcze za kadencji Fernando Santosa, polegliśmy w Tiranie (0:2), co kosztowało Portugalczyka posadę.

Czytaj więcej

Kulkę z reprezentacją Polski wylosował mistrz świata z 2006 roku, Włoch Marco Materazzi
Piłka nożna
Polska poznała rywali w barażach o mundial 2026. Możliwy finał z Ukrainą

Eliminacje mundialu pokazały, że Albania potrafi się bronić (pięć straconych goli), ale ma też problemy ze zdobywaniem bramek (siedem). Nawet w meczach z takimi przeciwnikami jak Andora czy Łotwa (po 1:0).

Reklama
Reklama

Zespół prowadzi od 2023 r. Brazylijczyk Sylvinho, były piłkarz m.in. Arsenalu, Manchesteru City i Barcelony, z którą wygrał Ligę Mistrzów.

Baraże o mundial 2026. Kto gra w reprezentacji Albanii?

Gwiazdą drużyny jest Kristjan Asllani. 23-letni defensywny pomocnik na co dzień gra w Torino, został tam wypożyczony z Interu Mediolan, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch. Większość albańskich piłkarzy powoływanych do kadry występuje właśnie w Serie A, ale również w Anglii i w Hiszpanii. To m.in. obrońca Elseid Hysaj z Lazio Rzym, rekordzista pod względem rozegranych spotkań w reprezentacji (96) – obok bramkarza Thomasa Strakoshy (AEK Ateny) chyba najbardziej znany szerszej publiczności.

Czytaj więcej

Robert Lewandowski otworzył Camp Nou
Piłka nożna
Robert Lewandowski otworzył Camp Nou

Jest jeszcze oczywiście Ernest Muci, ale były napastnik Legii (obecnie Trabzonspor) ostatni występ w kadrze zaliczył w czerwcu, bo jego kariera znalazła się na zakręcie.

Półfinał z Albanią rozegramy 26 marca na własnym stadionie i to jest bardzo dobra informacja, bo w Tiranie gra się bardzo ciężko. Ewentualny finał z Ukrainą lub Szwecją odbędzie się pięć dni później, ale w tym przypadku gospodarzem już nie będziemy.

Baraże o mundial 2026

Ścieżka A
Włochy – Irlandia Północna 
Walia – Bośnia i Hercegowina 
Gospodarzem finału będzie Walia lub Bośnia i Hercegowina

Ścieżka B
Polska – Albania
Ukraina – Szwecja 
Gospodarzem finału będzie Ukraina lub Szwecja

Ścieżka C
Turcja – Rumunia
Słowacja – Kosowo
Gospodarzem finału będzie Słowacja lub Kosowo

Ścieżka D
Dania – Macedonia Północna
Czechy – Irlandia
Gospodarzem finału będą Czechy lub Irlandia





© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna mundial reprezentacja Polski

Nasi rywale tylko dwa razy wystąpili na wielkim turnieju. W debiucie, na Euro 2016, odnieśli nawet zwycięstwo (1:0 nad Rumunią). Rok temu, podczas Euro 2024, nie wygrali już żadnego meczu, ale w najbardziej wymagającej grupie zremisowali z Chorwacją (2:2), przegrali z Włochami (1:2), choć prowadzili już po kilkudziesięciu sekundach, i postawili się późniejszym mistrzom Europy Hiszpanom (0:1).

W eliminacjach mundialu przegrali tylko z Anglikami, a pokonali m.in. Serbów na wyjeździe (1:0). To wystarczające powody, by ich nie lekceważyć.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Robert Lewandowski otworzył Camp Nou
Piłka nożna
Robert Lewandowski otworzył Camp Nou
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Marek Papszun
Piłka nożna
Czy Marek Papszun przyjdzie na ratunek Legii
Kulkę z reprezentacją Polski wylosował mistrz świata z 2006 roku, Włoch Marco Materazzi
Piłka nożna
Polska poznała rywali w barażach o mundial 2026. Możliwy finał z Ukrainą
Futsalistki reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Portugalią w Sosnowcu, we wrześniu br
futsal
Polska pisze historię na mundialu w futsalu kobiet. Pierwszy mecz w piątek
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Jan Urban
Piłka nożna
Polska w barażach o mundial zagra u siebie z Irlandią lub rywalem z Bałkanów
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama