ścieżka D: zwycięzca meczu Dania – Macedonia Północna kontra zwycięzca meczu Czechy – Irlandia

Na końcu rozlosowani zostali gospodarze meczów finałów. Będą nimi zwycięzcy meczów: Walia – Bośnia, Ukraina – Szwecja, Słowacja – Kosowo oraz Czechy - Irlandia.

Półfinały play-off odbędą się w czwartek 26 marca, a finały we wtorek 31 marca.

Albania – rywal Polski w barażach o MŚ

Z Albanią ostatni raz mierzyliśmy się w eliminacjach Euro 2024. Nie mamy dobrych wspomnień z Tirany: dwa lata temu porażka 0:2 kosztowała Fernando Santosa posadę selekcjonera. Albańczycy w eliminacjach MŚ 2026 okazali się gorsi od Anglików, ale wyprzedzili Serbię, Łotwę i Andorę.

Albania eliminacje zaczynała i kończyła od spotkań z Anglią, w obu przegrała 0:2, trzy z czterech goli strzelił jej Harry Kane. U siebie Albańczycy pokonali gładko Andorę, ale już w pozostałych meczach ze słabszymi rywalami szło im średnio: z Łotwą zremisowali 1:1 i wygrali 1:0, a w rewanżu z Andorą też zwyciężyli minimalnie (1:0). Decydujące o drugim miejscu były jednak starcia z Serbią: po 0:0 w Tiranie, w Belgradzie Albańczycy odnieśli zwycięstwo po golu Reya Manaja, napastnik obecnie występującego w Emiratach Arabskich, który w CV ma epizody w Barcelonie i Interze. Do gwiazd zespołu należą Elseid Hysaj z Lazio, Kristjan Asslani z Torino i Nedim Bajrami z Rangers.

Albańczyków od 2023 r. prowadzi były reprezentant Brazylii Sylvinho, lewy obrońca Arsenalu, Barcelony i Manchesteru City. Pierwszym wielkim turniejem, w jakim wystąpili było Euro 2016, gdzie udało im się pokonać Rumunię.