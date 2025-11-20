Aktualizacja: 20.11.2025 14:58 Publikacja: 20.11.2025 13:55
Kulkę z reprezentacją Polski wylosował mistrz świata z 2006 roku, Włoch Marco Materazzi
Foto: REUTERS/Denis Balibouse
Baraże o mundial 2026 zostaną rozegrane pod koniec marca. Z Europy awansuje czterech z szesnastu uczestników play-off. W barażach międzykontynentalnych o dwa miejsca na mistrzostwach świata walczyło będzie sześć ekip.
Gwiazdami, które w Zurychu losowały pary barażowe dla strefy UEFA byli włoski mistrz świata z 2006 r. Marco Materazzi oraz brązowy medalista MŚ 1994 ze Szwecji, Martin Dahlin. Najpierw losowane były drużyny z koszyka 1, z którego Polska w ostatnim momencie wypadła. Potem – po losowaniu koszyka 2 – dowiedzieliśmy się, że Polska w ewentualnym finale może zagrać z Ukrainą (która swoje mecze w eliminacjach rozgrywała w Polsce, w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie). Po dolosowaniu koszyka 3 stało się jasne, że naszym rywalem w półfinale będzie Albania, a po chwili poznaliśmy kompletne „ścieżki” barażowe:
ścieżka A: zwycięzca meczu Włochy – Irlandia Północna kontra zwycięzca meczu Walia – Bośnia i Hercegowina
ścieżka B: zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja kontra zwycięzca meczu Polska – Albania
ścieżka C: zwycięzca meczu Turcja – Rumunia kontra zwycięzca meczu Słowacja – Kosowo
ścieżka D: zwycięzca meczu Dania – Macedonia Północna kontra zwycięzca meczu Czechy – Irlandia
Na końcu rozlosowani zostali gospodarze meczów finałów. Będą nimi zwycięzcy meczów: Walia – Bośnia, Ukraina – Szwecja, Słowacja – Kosowo oraz Czechy - Irlandia.
Półfinały play-off odbędą się w czwartek 26 marca, a finały we wtorek 31 marca.
Z Albanią ostatni raz mierzyliśmy się w eliminacjach Euro 2024. Nie mamy dobrych wspomnień z Tirany: dwa lata temu porażka 0:2 kosztowała Fernando Santosa posadę selekcjonera. Albańczycy w eliminacjach MŚ 2026 okazali się gorsi od Anglików, ale wyprzedzili Serbię, Łotwę i Andorę.
Albania eliminacje zaczynała i kończyła od spotkań z Anglią, w obu przegrała 0:2, trzy z czterech goli strzelił jej Harry Kane. U siebie Albańczycy pokonali gładko Andorę, ale już w pozostałych meczach ze słabszymi rywalami szło im średnio: z Łotwą zremisowali 1:1 i wygrali 1:0, a w rewanżu z Andorą też zwyciężyli minimalnie (1:0). Decydujące o drugim miejscu były jednak starcia z Serbią: po 0:0 w Tiranie, w Belgradzie Albańczycy odnieśli zwycięstwo po golu Reya Manaja, napastnik obecnie występującego w Emiratach Arabskich, który w CV ma epizody w Barcelonie i Interze. Do gwiazd zespołu należą Elseid Hysaj z Lazio, Kristjan Asslani z Torino i Nedim Bajrami z Rangers.
Albańczyków od 2023 r. prowadzi były reprezentant Brazylii Sylvinho, lewy obrońca Arsenalu, Barcelony i Manchesteru City. Pierwszym wielkim turniejem, w jakim wystąpili było Euro 2016, gdzie udało im się pokonać Rumunię.
Wcześniej rozlosowane zostały baraże międzykontynentalne, które zostaną rozegrane w Meksyku (w Monterrey i Guadalajarze):
Nowa Kaledonia / Jamajka - Demokratyczna Republika Konga
Boliwia / Surinam - Irak
Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
