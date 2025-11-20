Reklama
Polska poznała rywali w barażach o mundial 2026. Możliwy finał z Ukrainą

Reprezentacja Polski w barażach o mistrzostwa świata 2026 zagra u siebie z Albanią. Jeśli wygra, w meczu decydującym o awansie na mundial jej przeciwnikiem będzie zwycięzca spotkania Ukraina - Szwecja. Finał rozegramy na wyjeździe, ale w przypadku awansu Ukrainy możliwe jest spotkanie w Polsce.

Aktualizacja: 20.11.2025 14:58 Publikacja: 20.11.2025 13:55

Kulkę z reprezentacją Polski wylosował mistrz świata z 2006 roku, Włoch Marco Materazzi

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Bartosz Nosal

Baraże o mundial 2026 zostaną rozegrane pod koniec marca. Z Europy awansuje czterech z szesnastu uczestników play-off. W barażach międzykontynentalnych o dwa miejsca na mistrzostwach świata walczyło będzie sześć ekip.

Baraże o mundial 2026: z kim zagra Polska? 

Gwiazdami, które w Zurychu losowały pary barażowe dla strefy UEFA byli włoski mistrz świata z 2006 r. Marco Materazzi oraz brązowy medalista MŚ 1994 ze Szwecji, Martin Dahlin. Najpierw losowane były drużyny z koszyka 1, z którego Polska w ostatnim momencie wypadła. Potem – po losowaniu koszyka 2 – dowiedzieliśmy się, że Polska w ewentualnym finale może zagrać z Ukrainą (która swoje mecze w eliminacjach rozgrywała w Polsce, w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie). Po dolosowaniu koszyka 3 stało się jasne, że naszym rywalem w półfinale będzie Albania, a po chwili poznaliśmy kompletne „ścieżki” barażowe:

ścieżka A: zwycięzca meczu Włochy – Irlandia Północna kontra zwycięzca meczu Walia – Bośnia i Hercegowina

ścieżka B: zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja kontra zwycięzca meczu Polska – Albania

ścieżka C: zwycięzca meczu Turcja – Rumunia kontra zwycięzca meczu Słowacja – Kosowo

ścieżka D: zwycięzca meczu Dania – Macedonia Północna kontra zwycięzca meczu Czechy – Irlandia

Na końcu rozlosowani zostali gospodarze meczów finałów. Będą nimi zwycięzcy meczów:  Walia – Bośnia, Ukraina – Szwecja, Słowacja – Kosowo oraz Czechy - Irlandia.

Półfinały play-off odbędą się w czwartek 26 marca, a finały we wtorek 31 marca.

Albania – rywal Polski w barażach o MŚ

Z Albanią ostatni raz mierzyliśmy się w eliminacjach Euro 2024. Nie mamy dobrych wspomnień z Tirany: dwa lata temu porażka 0:2 kosztowała Fernando Santosa posadę selekcjonera. Albańczycy w eliminacjach MŚ 2026 okazali się gorsi od Anglików, ale wyprzedzili Serbię, Łotwę i Andorę.

Albania eliminacje zaczynała i kończyła od spotkań z Anglią, w obu przegrała 0:2, trzy z czterech goli strzelił jej Harry Kane. U siebie Albańczycy pokonali gładko Andorę, ale już w pozostałych meczach ze słabszymi rywalami szło im średnio: z Łotwą zremisowali 1:1 i wygrali 1:0, a w rewanżu z Andorą też zwyciężyli minimalnie (1:0). Decydujące o drugim miejscu były jednak starcia z Serbią: po 0:0 w Tiranie, w Belgradzie Albańczycy odnieśli zwycięstwo po golu Reya Manaja, napastnik obecnie występującego w Emiratach Arabskich, który w CV ma epizody w Barcelonie i Interze. Do gwiazd zespołu należą Elseid Hysaj z Lazio, Kristjan Asslani z Torino i Nedim Bajrami z Rangers.  

Albańczyków od 2023 r. prowadzi były reprezentant Brazylii Sylvinho, lewy obrońca Arsenalu, Barcelony i Manchesteru City. Pierwszym wielkim turniejem, w jakim wystąpili było Euro 2016, gdzie udało im się pokonać Rumunię.

Baraże interkontynentalne o mundial 2026

Wcześniej rozlosowane zostały baraże międzykontynentalne, które zostaną rozegrane w Meksyku (w Monterrey i Guadalajarze):

Nowa Kaledonia / Jamajka - Demokratyczna Republika Konga

Boliwia / Surinam - Irak

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

  • Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia, Arabia Saudyjska, Katar (AFC)
  • Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal (CAF)
  • Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)
  • Nowa Zelandia (OFC)
  • Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, Austria, Szkocja (UEFA)
  • Panama, Haiti, Curaçao (CONCACAF)

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna reprezentacja Polski

