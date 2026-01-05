Siła i charakter. Czy Arsenal zostanie wreszcie mistrzem Anglii?

– Uwielbiam charakter tej drużyny – przyznał trener Arteta po sobotnim meczu w Bournemouth (3:2). Arsenal nie miał łatwego wejścia w nowy rok, już po dziesięciu minutach przegrywał, ale zdołał się podnieść i zwyciężyć. Wyrównał Gabriel Magalhães, rehabilitując się tym samym za koszmarny błąd przy straconej bramce, a potem dwa gole strzelił wracający po urazie kolana Declan Rice.

– Czy Declan jest jednym z najlepszych pomocników na świecie? Dla mnie tak. Nieustannie dodaje coś do swojej gry i zwiększa swoją rolę w zespole. Nadal może i chce się rozwijać w wielu obszarach. Jest dla nas kluczowym zawodnikiem. Nie wiedzieliśmy, czy będzie gotowy do gry, więc tym bardziej to, co zrobił, jest wyjątkowe i może być ważnym przesłaniem dla drużyny – podkreślał trener Arsenalu.

Rice po raz pierwszy w karierze zdobył dublet w meczu ligowym. – Nie strzeliłem w tym sezonie zbyt wielu goli, dlatego te dwie bramki, które przyczyniły się do tak istotnego zwycięstwa, są naprawdę miłym uczuciem – cieszył się reprezentant Anglii.

Ile kosztował Declan Rice?

Zakup Rice'a, choć wiązał się z wielkimi kosztami (117 mln euro), okazał się złotą inwestycją. Dziś w Londynie nikt nie żałuje wydanych pieniędzy. Były piłkarz Liverpoolu, a obecnie ekspert Sky Sports Jamie Redknapp uważa Rice'a za lidera Arsenalu, mimo że nie nosi on opaski kapitańskiej. Z kolei legenda londyńskiego klubu Tony Adams jeszcze przed sezonem stwierdził, że Arteta powinien odebrać opaskę Martinowi Odegaardowi i przekazać ją właśnie Rice'owi.

– Ten zespół jest niesamowicie silny – dodaje inny były Kanonier Paul Merson, przekonując, że umiejętność pokonywania rywali, mimo słabszej gry, oraz ogromna głębia składu przypominają mu Manchester United za czasów sir Alexa Fergusona. – Arsenal zdaje się wykańczać przeciwników – zaznacza.