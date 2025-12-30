Mundial na horyzoncie. Piłkarze reprezentacji Polski nie chcą utknąć na ławce rezerwowych

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Sebastian Szymański rozważa zmianę klubu w zimowym oknie transferowym?

Jaka jest przyszłość Karola Świderskiego i Bartłomieja Drągowskiego pod wodzą Rafaela Beniteza w Panathinaikosie?

Jak problemy zdrowotne Arkadiusza Milika mogą wpłynąć na jego karierę i rynkową wartość?

Jakie są potencjalne scenariusze dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego?

Już za parę tygodni świat sportu będzie żył zimowymi igrzyskami olimpijskimi, ale nie ma co ukrywać, że to mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie w 2026 r. imprezą, która najmocniej rozpala wyobraźnię kibiców.

Polscy piłkarze awansu jeszcze nie wywalczyli, ale wiedzą już, że w marcowych barażach zagrają na PGE Narodowym z Albanią, a w przypadku zwycięstwa czeka ich wyjazdowy mecz z Ukrainą lub Szwecją. Wiedzą też, że w razie zdobycia biletu na mistrzostwa świata trafią do grupy z Tunezją, Holandią i Japonią.

Zimowe okno transferowe. Polscy piłkarze walczą o swoją przyszłość

Zimowe okno transferowe to dla kilku kadrowiczów szansa, by poprawić swoją sytuację w klubach. Część z nich – z różnych względów – straciła miejsce w składzie, więc zdają sobie sprawę, że pociąg z napisem „mundial” może im odjechać.

W tym gronie jest Sebastian Szymański. Dopóki trenerem Fenerbahce Stambuł był Jose Mourinho, polski pomocnik był ważną postacią zespołu i wydawało się, że trafi do którejś z pięciu wielkich lig. Ostatniego lata Portugalczyk nie zgodził się na jego sprzedaż do Olympique Lyon, ale wkrótce sam został zwolniony, a pozycja Szymańskiego uległa osłabieniu. Od tego czasu Polak wchodzi na boisko głównie z ławki rezerwowych, nowy szkoleniowiec Domenico Tedesco stawia na innych.