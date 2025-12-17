Czy Widzew rozbije bank? Kolejny transferowy rekord Ekstraklasy na horyzoncie

O mocarstwowych planach Widzewa informuje portal Meczyki.pl. Bukari podobno przeszedł już testy medyczne i złożył podpis pod kontraktem, ale piłka jest teraz po stronie jego dotychczasowego pracodawcy – klubu Austin FC grającego w amerykańskiej Major League Soccer.

Reklama Reklama

„Transakcja była objęta w klubie ścisłą tajemnicą. Zawodnik był nawet badany w innym mieście, zmieniono mu nazwisko, aby przed podpisaniem umowy ta informacja nie ujrzała światła dziennego” – napisały Meczyki.pl.

Nowy właściciel Widzewa nie zamierza oszczędzać

Wygląda więc na to, że w najbliższych dniach będziemy świadkami nowego rekordu w Ekstraklasie. Dotąd najdroższy był Mileta Rajović, na którego Legia Warszawa wydała latem 3 mln euro.

Nowy właściciel Widzewa Robert Dobrzycki nie zamierza oszczędzać, bo chce uczynić z drużyny piłkarską potęgę, a na razie zajmuje ona 15. miejsce w tabeli – tuż nad strefą spadkową (za nią są tylko GKS Katowice, Legia i beniaminek Bruk-Bet Termalica Nieciecza).